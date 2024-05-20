賴清德新政府上路 10大政見彙整

第16任總統賴清德今天宣誓就職，不同於前總統陳水扁、馬英九、蔡英文都具法律背景，他是首位具醫師專業的總統；面對詭譎多變的國內外情勢，賴清德挑戰現在才開始。

以下是賴清德選舉期間10大政見彙整：

1.民主和平，維持現狀：以「中華民國台灣」團結台灣社會，以「四個堅持」維持現狀：堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞，以及堅持中華民國台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志。

2.四大支柱，追求和平：提升嚇阻防衛能力、強化經濟韌性及確保供應鏈安全、與全世界民主國家建立夥伴關係，以及維持務實、一致的兩岸政策，以具體且負責任的行動向全世界展現台灣致力維持現狀、追求台海和平的決心。

3.人民作主，開放政府：組成公開透明的政府，讓全民都能參與並監督政府施政，積極贏得人民對政府的信任，落實民主大聯盟的精神，跨黨派、跨世代、跨領域為國舉才，用人不分黨派，持續推動國家的進步與繁榮。

4.均衡台灣，在地希望：深化地方自治，建立區域治理平台，均衡區域發展；建構以人為本、智慧安全的交通系統；推動地方創生，創造多元就業，吸引人才回流；完善農民福利體系，確保糧食安全，提高農民收入，促進農村再生；推動觀光立國，將台灣打造成國際旅遊品牌。

5.0-22，投資未來世代：推動「0-6歲國家一起養2.0」，擴大公共化及準公共化托育量能，增加補助減輕家長負擔，實施彈性的育嬰假，全面落實高中職免學費，挹注資源提升特教品質，補助私立大專院校學生3.5萬元/年學雜費，公立大專院校弱勢助學最高達2萬元/年，投資高教品質、教研及國際化，設立百億海外圓夢基金，擴大投資技職教育。

6.健康台灣，樂齡社會：推動「長照3.0」，擴大長照服務涵蓋率，增加重度失能者的住宿式服務機構量能，提升相關補助至每月最高1.5萬元，改善巴氏量表，建立多元標準，對家庭照顧者提供喘息服務，並鼓勵企業提供彈性工作安排：通過「健康憲章」，提升醫事及護理人員的待遇及勞動環境，支持三班護病比入法，設立「百億癌症新藥基金」，優化兒少醫療，擴大「年輕族群心理健康支持方案」，擴大全責照護制度，確保健保永續經營；成立「體育暨運動發展部」，預算提升至200億元，推展全民運動，完善競技選手及專業人才培育發展。

7.創新經濟，智慧國家：以投資人才、產業創新、科技創新、金融創新及創新創業，帶動經濟的創新驅動成長：鞏固高科技優勢，發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊「五大信賴產業」，持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、印太經濟架構（IPEF）等區域經濟合作機制；促進AI產業化、產業AI化；以社會需求帶動數位轉型，強化提供數位公共福祉，推動台灣成為數位民主的新典範；鼓勵金融創新，兼顧金融監理與發展；協助中小微、服務業及傳統產業發展，實現包容成長，並化氣候挑戰為契機，追求綠色成長。

8.文化永續，世界台灣：提高文化預算，推動「再造歷史現場2.0」並強化文資保存；推動「重建台灣藝術史2.0」，發展藝術產業，續推16歲至22歲青年文化幣；成立「國家語言研究發展中心」，提出博物館政策白皮書，推動在地藝文創生，強化藝文工作者權益保障；壯大文化傳播及「台流經濟」，行銷國際，未來10年帶動至少千億投資。

9.淨零轉型，永續台灣：發展多元綠能，推動深度節能、科技儲能及智慧電網，確保供電穩定與電力去碳化；透過科技研發、金融支持與碳定價，推動產業的數位與綠色雙軸轉型，促進綠色製造與循環經濟；建立專業團隊提供廠商諮詢服務，並定期公布因應指引；確保不同個人、社群及地區的公正轉型。

10.公義社會，溫暖台灣：推動「囤房稅2.0」，至2032年累計達成興辦25萬戶社會住宅、25萬戶包租代管、50萬戶租金補貼，以協助百萬租屋家戶，並增加青年安心成家貸款額度與利息補貼；強化弱勢兒少的就學、交通、營養及健康等協助；提升高齡者生活安全及弱勢保障，發展高齡產業；促進無障礙的環境與服務，擴大補助老舊公寓增設電梯或升降機；4年完成建置100處社區心理衛生中心；擴大社會安全網，調整中低收入認定標準，協助近貧家庭；堅定打擊黑金、槍、毒與詐騙。