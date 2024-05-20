520就職典禮「賴清德非常緊張」 黃揚明：宣誓時做錯兩動作

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今（20日）上午9時許，在司法院長許宗力監誓下，於總統府宣誓就職。然而資深媒體人黃揚明注意到，賴清德在宣誓時非常緊張，有兩個動作做錯。

黃揚明在臉書發文表示，賴清德的緊張，可以從兩表現看出來。第一點是他在宣誓完畢、將誓詞交給司法院長後，司儀喊：「總統請就觀禮位。」賴清德卻往台下走，立即被一旁工作人員指引回到台上的觀禮位。

黃揚明續指，第二點則是所有程序完成後，立法院長、司法院長均回座，司儀喊：「總統請就主席位。」賴抵達主席位卻面對國旗暨國父遺像，司儀隨即喊：「總統請面向觀禮人員。」賴才轉過身。

賴清德今天就任中華民國第16任總統，他在就職演說中表示，要打造民主和平繁榮的台灣，不卑不亢、維持現狀，追求兩岸和平共榮。他也說，將以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第16任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負帶領國家勇往前進的重責大任。