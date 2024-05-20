總統府官網簡介 賴總統獨特施政風格、蕭美琴戰貓精神

520政權交接，總統府官網今天將總統副總統簡介改為總統賴清德、副總統蕭美琴。官網介紹，賴總統出身礦工家庭，成長背景和醫師實證邏輯訓練，造就其善於體察基層民意且精準尋找解方的獨特施政風格，深獲民眾信賴。

總統府官方網站今天推出第16任總統暨副總統就職專輯，介紹賴總統、蕭副總統、就職儀典流程、觀禮外賓介紹、就職國宴等等。

官網的賴總統照片維持招牌髮型，身著深藍色西裝；蕭副總統則以深藍色套裝搭配白色內著。

總統府官網表示，賴總統1959年出身於新北萬里礦工家庭，成長背景和醫師實證邏輯訓練，造就其善於體察基層民意且精準尋找解方的獨特施政風格，深獲民眾信賴。

官網指出，賴總統先後畢業於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系，並取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士，是台灣少見兼具第三醫學復健、第二醫學醫療和第一醫學公共衛生專長的醫師。

蕭副總統部分，官網指出，蕭副總統1971年出生於日本神戶，父親蕭清芬是台南人，曾任台南神學院院長，母親邱碧玉是美國人，也是音樂老師，蕭美琴融合台灣本土，以及美、日多元的成長背景，使其成為家族的溝通橋梁，也為她日後在國際、外交領域堅韌、靈活、專業的「戰貓精神」奠定根基。

學歷部分，官網指出，蕭美琴畢業於台南師範專科學校附屬小學、台南市後甲國民中學。國中畢業後隨家庭移居美國。高中畢業後就讀歐柏林學院，於1993年取得東亞研究學士學位，之後並取得哥倫比亞大學政治學碩士學位，專長為國際關係。