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520總統就職 國軍部隊及軍事機構換上賴總統玉照

中央社／ 台北20日電
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左）搭車離去前，和新任總統賴清德（前右）握手致意。中央社
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左）搭車離去前，和新任總統賴清德（前右）握手致意。中央社

總統賴清德今天上午宣誓就職中華民國第16任總統，國軍各級部隊和軍事機構已換上賴總統玉照。

依據「國旗國父遺像及元首玉照懸掛要點」，外交部、國防部及所屬各機關（構）、部隊及學校、僑務委員會、各國際航空站、駐外使領館、代表處、辦事處、其他外交部授權機構、其他政府機關駐外機構禮堂及其他集會場所，須懸掛元首玉照，今天起將陸續換上賴總統玉照。

軍方官員說明，賴總統於9時宣誓就職，正式成為中華民國第16任總統，國軍各級部隊也同時換上賴總統玉照，各級部隊換下前總統蔡英文的玉照後，將統一收繳。

行政院在2008年5月20日前總統馬英九就任中華民國第13任總統後，立即核定內政部所提「國旗國父遺像及元首玉照懸掛要點」修正規定，縮減元首玉照懸掛範圍，並立即實施，除涉外單位及國軍各軍事機構外，各級政府機關（構）、公立學校禮堂及其他集會場所將不再懸掛元首玉照。

內政部當時說明，鑑於台灣已邁入民主化社會，對於國家元首的尊崇已無必要以懸掛照片為象徵，但總統對外代表國家，懸掛元首玉照仍具有主權象徵的意涵，且總統為三軍統帥，國軍各軍事機構仍有懸掛元首玉照的需要，所以經過檢討修正規定，將元首玉照懸掛範圍縮減，僅限於涉外機關、機構以及國軍各軍事機構。

國旗 國軍

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