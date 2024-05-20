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整理包／520總統就職典禮！看就職演說、表演節目、國宴流程時間

聯合新聞網／ 綜合報導
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（右）在慶祝大會舞台向民眾致意時，蕭美琴以右手拭淚。記者林伯東/攝影
中華民國第16任總統、副總統就職典禮今天舉行，卸任總統蔡英文（左）與新任總統賴清德（中）、副總統蕭美琴（右）在慶祝大會舞台向民眾致意時，蕭美琴以右手拭淚。記者林伯東/攝影

中華民國第16任總統副總統今天舉行宣誓就職典禮，典禮結束後，卸任的前總統蔡英文（右）在賴清德總統（左）、副總統蕭美琴（中）陪同下，向總統府前廣場民眾揮手道別。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
中華民國第16任總統副總統今天舉行宣誓就職典禮，典禮結束後，卸任的前總統蔡英文（右）在賴清德總統（左）、副總統蕭美琴（中）陪同下，向總統府前廣場民眾揮手道別。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今天上午9時許在總統府宣誓就職，在司法院長許宗力監誓下，賴清德與蕭美琴宣誓就職。看今日一整日禮活動流程。

08:45第15任總統與友邦元首等外賓握別

09:00中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮

09:15第16任總統伉儷及副總統陪送第15任總統離府

09:20新任及卸任總統向群眾致意

09:25賴總統簽署行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長任命令

09:30賴總統主持行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長宣誓典禮

09:40賴總統主持行政院副院長暨行政院、考試院各部會首長及國史館館長宣誓典禮

09:55正副總統接受外賓致賀

10:32蕭副總統主持總統府及國家安全會議秘書長交接

10:55賴總統及蕭副總統出席第16任總統副總統就職慶祝大會

10:55國軍禮砲/唱國歌

10:58總統就職演說

11:23空中分列式-向元首致敬

11:24大合唱

11:30雷虎小組衝場

12:00總統午宴「第16任總統副總統就職典禮日本國會議員慶賀團」

13:30賴總統接見「日本台灣交流協會理事長谷崎泰明」

14:00賴總統接見「美國出席我第16任總統副總統就職典禮特使團」

14:30賴總統接見「日本財團會長笹川陽平乙行」

14:50賴總統接見「日本前首相夫人安倍昭惠女士」

15:10賴總統接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」

13:00卸任、新任行政院長交接（蕭美琴監交）

18:30第16任總統賴清德出席第16任總統副總統就職國宴

第16任總統副總統就職典禮開場表演，19日下午在府前進行預演。記者林伯東／攝影
第16任總統副總統就職典禮開場表演，19日下午在府前進行預演。記者林伯東／攝影

國史館 國歌 日本台灣交流協會 總統府 行政院

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