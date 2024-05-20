整理包／520總統就職典禮！看就職演說、表演節目、國宴流程時間
中華民國第16任總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴今天上午9時許在總統府宣誓就職，在司法院長許宗力監誓下，賴清德與蕭美琴宣誓就職。看今日一整日禮活動流程。
08:45第15任總統與友邦元首等外賓握別
09:00中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮
09:15第16任總統伉儷及副總統陪送第15任總統離府
09:20新任及卸任總統向群眾致意
09:25賴總統簽署行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長任命令
09:30賴總統主持行政院長暨總統府、國家安全會議秘書長宣誓典禮
09:40賴總統主持行政院副院長暨行政院、考試院各部會首長及國史館館長宣誓典禮
09:55正副總統接受外賓致賀
10:32蕭副總統主持總統府及國家安全會議秘書長交接
10:55賴總統及蕭副總統出席第16任總統副總統就職慶祝大會
10:55國軍禮砲/唱國歌
10:58總統就職演說
11:23空中分列式-向元首致敬
11:24大合唱
11:30雷虎小組衝場
12:00總統午宴「第16任總統副總統就職典禮日本國會議員慶賀團」
13:30賴總統接見「日本台灣交流協會理事長谷崎泰明」
14:00賴總統接見「美國出席我第16任總統副總統就職典禮特使團」
14:30賴總統接見「日本財團會長笹川陽平乙行」
14:50賴總統接見「日本前首相夫人安倍昭惠女士」
15:10賴總統接見加拿大國會「我國正副總統就職慶賀團」
13:00卸任、新任行政院長交接（蕭美琴監交）
18:30第16任總統賴清德出席第16任總統副總統就職國宴
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