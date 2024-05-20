整理包／520總統就職典禮！看就職演說、表演節目、國宴流程時間

清德總統今天正式就職，台中市長盧秀燕向台中市議會請假，北上參加國家慶典。台中市議會市政總質詢今天首日登場，由副市長黃國榮代表，市長盧秀燕的位置空下來。今早首位質詢的國民黨議員楊啟邦說，他為了藍綠和諧，同意換時間，讓市長北上參加慶典，也希望藍綠共同合作，三種顏色融合為國家奮鬥。

2024-05-20 09:56