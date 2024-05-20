台灣首位醫師總統 賴清德創3個第一
第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴清德是首位打破「8年魔咒」的總統，也是第一位以副總統身分成功當選總統，以及台灣第一位醫師總統。
1996年台灣首度民選總統，2000年民進黨的陳水扁完成第一次政黨輪替；2008年國民黨重返執政；2016年又換民進黨執政，每8年換黨執政形成了「魔咒」；一直到今年蔡英文順利交棒給同黨的賴清德，「8年魔咒」終於打破。
2000年時任副總統連戰代表國民黨參選總統，不過，最後未能更上一層樓當選，賴清德是首位成功以副總統身分參選並勝選，登上總統大位的人。
賴清德也是台灣首位醫師總統，他於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系畢業，並取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士。
回顧台灣歷任民選總統，李登輝是台大農經系畢業，農業學者出身；陳水扁、馬英九、蔡英文則都出自台大法律系。
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