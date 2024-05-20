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賴總統座車選用BMW 國安局：具防彈防爆抗爆功能

中央社／ 台北20日電
總統當選人賴清德20日將宣誓就職，他上午8時52分從官邸搭車離開、前往總統府參加就職典禮。中央社
總統當選人賴清德20日將宣誓就職，他上午8時52分從官邸搭車離開、前往總統府參加就職典禮。中央社

總統賴清德今天宣誓就職，新一代總統座車也對外曝光，有別於前總統蔡英文選用奧迪A8L SECURITY防彈座車，賴總統的座車採用BMW 760i xDrive Protection車款。

國安局日前回應中央社記者詢問表示，國安局特勤中心採購新任總統安全防護警備車，是依政府採購法公開招標，由「汎德股份有限公司」得標，現已完成交車及驗收程序。

國安局指出，新任總統安全防護警備車符合國際官方測試標準的防彈等級及防爆、抗爆功能等安全規格，可滿足特種勤務所需，確保安全警衛對象安全。

根據BMW過去所發布的公開資訊，BMW 760ixDrive Protection車款擁有VR9防護等級，車底與車頂使用額外的防彈鋼材，可抵擋槍枝、爆裂物攻擊，防彈玻璃能抵擋7.62公厘口徑步槍子彈，也具有防彈油箱、防爆胎等裝置。

據了解，早期總統座車多採用美國製的凱迪拉克車款，國安局因應安維需要，自前總統李登輝主政時期的1995年，購置2款防彈車款，分別是雪佛蘭廂式防彈車、凱迪拉克轎車式防彈車。

前總統李登輝任期結束前，國安局提前採購新型防彈車輛供新任總統使用，並採購新款的雪佛蘭廂式防彈車及凱迪拉克轎車式防彈車，由前總統陳水扁使用。

然而當年陳水扁總統任期內抗爭事件頻傳，國安局基於維安考量，再購置3款、4輛新型防彈座車，包括2輛福特廂型防彈車、1輛林肯加長型轎車式防彈車、1輛BMW760型轎車式防彈車，其中林肯加長型、BMW760，都是因應319槍擊案後為強化特勤安全而採購。

國安局於陳水扁的總統任期尾聲，循例採購新車，分別是1輛福特E-350型廂式防彈車，及1輛林肯加長型轎車式防彈車，供新任總統座車使用，之後由勝選的前總統馬英九使用。

國安局循例在馬英九的總統任期尾聲，編列預算採購新任總統防彈座車，改採奧迪A8座車，後由新上任的總統蔡英文使用，且為確保警衛對象安全，國安局在蔡總統任內，以新台幣2500萬元預算，向奧迪原廠訂購一輛A8L SECURITY等級的防彈座車。

據了解，該輛A8L SECURITY防彈座車的外觀與正副總統車隊使用的奧迪A8L幾乎相同，防護等級提升到VR9等級（原有防彈座車為VR7等級），除可抵擋M16步槍或7.62公厘口徑各型槍枝攻擊外，還具抵禦各型手榴彈在內抗爆功能，也包括車內緊急供氧系統、防爆油箱及自動滅火系統等。

BMW 國安局 奧迪

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