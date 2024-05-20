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賴清德上任有何影響？大陸學者這樣分析美中台三角格局

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
賴清德總統就職典禮將於5月20日上午舉行，各界關注就職演說對兩岸關係的影響。記者黃義書／攝影
賴清德總統就職典禮將於5月20日上午舉行，各界關注就職演說對兩岸關係的影響。記者黃義書／攝影

準總統賴清德即將於今日就職，對兩岸關係乃至於美中台關係會有何影響備受關注。大陸學者指出，美國對台軍事支持會越來越深，但「不可能突破到可以搞法理台獨」，至於大陸對台灣應該也會維持2016年以後的政策。

大陸知名國際關係學者時殷弘日前在北京接受本報記者專訪時表示，2016年「520」之後，中國大陸對民進黨掌握行政權的台灣，就是政治、軍事、對外關係、技術、還有信息的全面擠壓，「唯一例外就是經濟稍微有點空隙，但總的來說遠不如2016年以前」。

他預判，賴清德上台後也是這一套，「因為賴清德關於兩岸關係的基本立場、基本表述和主要做法，不可能大不同於蔡英文」。他也認為，國民黨若贏得行政權也一定會「照抄民進黨」關於「事實上台獨」的經典表述，即「台灣已經主權獨立國家，它的名稱叫中華民國」。

至於美國方面對台的做法，時殷弘預期「基本也都是一樣的」。他指出，美國對台灣的軍事支持、其他支持會越來越深入廣泛，「但是不可能突破到你可以搞任何法理台獨」。就美國高官近期頻頻提出針對聯合國2758號決議的詮釋，時殷弘則解讀，這是美國一貫政策的延續，「雖是一個中國政策，但越來越掏空的內容，越來越接近台灣的表述」。

他分析，美方的「一個中國政策」從「上海公報」（1972年）開始，即如果大陸和台灣是和平統一，美國就服從，但（美方的解讀）這個和平統一並非「我有14億人，你2,300萬人」，而是「一對一」的。

他並指出，美國把一個中國政策那「一中」掏得越來越空，那些講聯合國決議的說法也是這樣的延續，但另一方面，美國不會丟掉一中的空殼，「因為這個空殼子還不太空，它是防止中美軍衝突的必須的」。

就美國與中國大陸的關係，時殷弘特別提到，自舊金山峰會以後，因為中美飛機、軍艦衝撞的可能性急劇增高，所以雙方都提高了防止中美軍事衝突的努力，且比較落實，以至於美國拜登政府高官匿名公開表示「兩軍『非專業性的互動』顯著減少」。他強調，美國會更加注意防止同中國大陸的軍事衝突，中國大陸也一樣，「當然不會永遠這樣下去」，但什麼時候會有基本的走向變化，難以預料。

台獨 美國

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