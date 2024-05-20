上海龍舟隊下月來台參賽 賴上任後首批來台陸團

台北、上海雙城論壇今年輪由台北市主辦，上海市台辦已依慣例提出工作小組來台踩點的要求，北市府基於尊重新政府，預定在賴清德總統就職後再行文陸委會報請核准；不過，上海一行十七人已獲准來台參加六月初舉辦的二○二四台北國際龍舟錦標賽，將是賴政府上任後首批來台的大陸團體。

上海於二○一八年曾派員參加台北端午龍舟賽，這是台北、上海雙城交流合作項目之一；今年雙城論壇預計於七、八月在台北市舉辦，上海台辦將先派工作小組人員訪北市府討論論壇事宜。

陸委會昨天雖未做出新回應，但今年初北市邀上海代表團參加燈會時，陸委會表示只要是合於法規，我方都會歡迎，因此預料陸委會會放行上海工作小組成員。陸委會也會關注上海工作小組成員是否邀北市府到大陸參加六月十五日舉行的海峽論壇，也會注意相關人員有無「政治性任務」。

藍營人士指出，已有議員預計宴請工作小組成員，即便兩岸關係不睦，新政府要「解凍」機率低，但希望至少上海副市長能參加雙城論壇，會透過工作小組傳達。

廣州市台辦主任曾衛東四月下旬獲准來台，為總統大選後首位來台的大陸地方台辦首長；福建福州市旅行「踩線團」一行廿八人也擬於下月赴馬祖考察，走訪南竿、北竿景點。