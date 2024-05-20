聽新聞
test
0:00 / 0:00

51外賓團 今參加520總統就職典禮

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
立法院長韓國瑜（右五）昨接見美國跨黨派慶賀代表團，包括前白宮國家經濟會議總監迪斯（左五）、前副國務卿阿米塔吉（左四）、AIT前理事主席卜睿哲（左三）、AIT主席羅森柏格（左二），AIT台北辦事處處長孫曉雅（左）。記者邱德祥／攝影
立法院長韓國瑜（右五）昨接見美國跨黨派慶賀代表團，包括前白宮國家經濟會議總監迪斯（左五）、前副國務卿阿米塔吉（左四）、AIT前理事主席卜睿哲（左三）、AIT主席羅森柏格（左二），AIT台北辦事處處長孫曉雅（左）。記者邱德祥／攝影

總統當選人賴清德昨出席正副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會，他在致詞時說，將與副總統當選人蕭美琴共同努力，在蔡總統打下的基礎上發揮台灣關鍵的力量，維持區域的和平穩定。

外交部統計，今年有五十一團、五○八位外賓參加今天賴蕭就職典禮及相關活動；邦交國訪賓中，有元首團八團、副元首團一團、外長團一團、特使團二團。

外交部指出，二特使團分別為海地和教廷；教宗方濟各指派教廷駐菲律賓大使布朗總主教擔任特使，於五月十九日至廿一日訪台，出席我國總統暨副總統就職典禮，並指示特使布朗代為向新任總統致賀，祈求天主賜予中華民國全體人民繁榮與昌盛。

520典禮流程 製表／林河名
520典禮流程 製表／林河名

來台祝賀的邦交國重要訪賓包括史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世暨王妃、馬紹爾群島總統海妮暨夫婿、帛琉總統惠恕仁伉儷、巴拉圭總統貝尼亞、貝里斯總理布里仙紐、聖露西亞總理皮耶、聖文森總理龔薩福伉儷、吐瓦魯總理戴斐立伉儷、聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利及瓜地馬拉外長馬丁涅茲。

非邦交國部分，來賀訪賓有美國、加拿大及新加坡等慶賀團，及歐洲議會友台小組議員、英國、日本、澳洲、韓國等國國會議員。美訪團由前白宮國家經濟會議總監迪斯及前副國務卿阿米塔吉共同率團，成員包括美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲及ＡＩＴ主席羅森柏格等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員。

外交部 邦交國 馬紹爾群島

延伸閱讀

塞爾蒂克進東區決賽像走灶跤 這次離總冠軍還有多遠？

NBA／霍福特比肩詹皇和賈霸神紀錄 泰托姆：他就像我大哥

恭喜！美女議員鍾沛君生了 驚呼兒子「布朗2號」

NBA／米契爾休兵、塞爾蒂克擊退騎士聽牌 詹皇現身成亮點

相關新聞

賴清德今總統就職演說 釋兩岸和平共榮善意

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴上午宣示就職，賴總統將發表「打造民主和平繁榮的台灣」就職演說。在區域事務及兩岸議...

新聞眼／賴政府對陸 需新的對話政治基礎

賴清德總統今天宣誓就職，各界高度關注就職演說內容。根據已知的演說方向，賴清德將以「維持現狀」為政策立場，也將向中國大陸釋...

蔡總統今卸任 「8年讓世界看見台灣」

蔡英文總統今天卸任，昨天她在臉書發表她最後一天在總統府上班的感言，她表示感謝每一位台灣人民，未來她會繼續在不同的崗位上，...

新聞眼／蔡執政8年 留下待團結的台灣

蔡英文二○一六年當選總統，成為中華民國第一位女性元首，二○二○年以八一七萬多票史上最高票連任，今年更打破我國民選總統以來...

學者：兩岸關係重啟 「要等美大選過後」

中華民國第十六任正副總統就職典禮今天舉行，學者認為賴清德就職演說有關兩岸的基調仍會以穩定現狀為主，要聽到「九二共識」相關...

趙春山：兩岸破冰 「賴要甩台獨招牌」

賴清德總統今天上任，兩岸關係會如何發展？淡江大學榮譽教授趙春山認為，要先看賴的就職演說，再看陸方如何看待。他說，大陸常說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。