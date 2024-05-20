蔡總統今卸任 「8年讓世界看見台灣」

蔡英文總統今天卸任，昨天她在臉書發表她最後一天在總統府上班的感言，她表示感謝每一位台灣人民，未來她會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

昨天蔡總統在總統府分別接見、會晤六個外國訪團。蔡總統表示，謝謝台灣人民在八年前給她機會，將對台灣的改變和期待託付給她；過去八年世界不僅看見台灣，台灣更參與世界的重大改變，她相信新政府會以堅韌的台灣、民主的台灣立足世界，創造更多合作的成果。

蔡總統昨分別接見日本財團會長笹川陽平一行、頒授台灣公報發行人韋傑理大綬景星勳章、接見英國台英國會小組慶賀團及英國對台貿易特使、馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷訪問團、新加坡慶賀團、會晤巴拉圭共和國總統貝尼亞訪問團。

在接見行程中，蔡總統分別向笹川陽平、英國台英國會小組慶賀團及英國對台貿易特使福克納勛爵及新加坡慶賀團表示，希望能支持協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）。

蔡總統昨天中午宴請美國特使團，晚間邀請來台參加新任總統副總統就職致賀團團長一同晚宴。蔡總統昨晚任內最後一次公開演說表示，過去八年台灣持續與友邦及理念相近國家深化關係，也在強化民主韌性、婦女賦權、公衛醫療、反制假訊息及國際人道援助等領域，發揮Taiwan can help的良善力量，為世界做出更多的貢獻。

蔡總統表示，在過去八年，世界不僅看見台灣，台灣更參與了世界的重大改變，「我們堅信守護民主、守護自由、守護和平，才能站穩國際，跟全球攜手並進」。