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趙春山：兩岸破冰 「賴要甩台獨招牌」

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒洪子凱／台北報導
淡江大學榮譽教授趙春山。圖／聯合報系資料照片
淡江大學榮譽教授趙春山。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天上任，兩岸關係會如何發展？淡江大學榮譽教授趙春山認為，要先看賴的就職演說，再看陸方如何看待。他說，大陸常說「聽其言、觀其行」，端看賴清德是否釋出比較善意的訊息。

「賴清德在兩岸方面自主的空間，一定比蔡英文總統更小。」趙春山指出，蔡英文過去從來沒有說過自己是「務實的台獨工作者」，賴上任後首先要讓大陸不要再有這個印象，要將台獨的招牌丟掉或洗白，但在不接受九二共識下，想要黨對黨的對談是絕對不可能的。

他說，五二○後兩岸需要有段時間的磨合期，尤其過去八年都沒有來往，賴清德在兩岸這一塊還有很多困難；現在朝小野大，涉及兩岸問題會有更多不同意見，有相當多變數。

趙春山稱，過去兩岸交流，海基會扮演白手套，馬英九政府時期就是海基會與大陸海協會先交流，再升高到兩岸事務部門交流，最後才是領導人交流。賴清德讓鄭文燦擔任海基會董事長，某種程度是釋出想跟大陸打交道的人事，而陸委會主委邱垂正對大陸理解也有實務經驗，但如何互動還是要看賴意向。

民進黨台北市議員簡舒培說，賴清德會延續蔡英文總統對中態度，台灣不排斥與中國交流，只希望能對等、尊嚴、互惠，秉持這些原則，民進黨不會排斥；國民黨議員秦慧珠表示，賴清德絕不會像蔡英文總統讓兩岸關係搞得兵凶戰危，近期兩岸態度似乎有比較「軟調」，該開放的開放、該買的農產品也開始買，賴清德應該會想在這個地方得分。

九二共識 台獨 海基會 簡舒培 蔡英文 賴清德 趙春山 邱垂正 陸委會 馬英九

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