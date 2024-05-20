賴清德今總統就職演說 釋兩岸和平共榮善意

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴上午宣示就職，賴總統將發表「打造民主和平繁榮的台灣」就職演說。在區域事務及兩岸議題上，賴總統表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意。

賴總統今天的就職演說要如何表述他的兩岸政策，各界矚目。據了解，賴總統將延續一月十三日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他會帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

重申四個堅持與和平四大支柱

賴總統將表達他與執政團隊會在過去八年執政成績的基礎上，依循前總統蔡英文的「四個堅持」及他向國人承諾的「和平四大支柱」，化為具體行動帶領台灣向穩定可信賴的新未來繼續前進。

賴總統就職演說主軸有三大架構。第一部分秉持人民利益至上、國家優先，對應國會新局，感謝海內外關心支持花蓮震災復原。

賴總統感謝前總統蔡英文過去八年帶領執政團隊推動社會進步、防疫有成等成就，未來他將在此執政基礎上，回應民意期待。面對三黨不過半的國會局勢，賴總統將表達未來推動各項政策及法案會以人民利益至上，以國家為優先；賴總統也期許執政團隊充分發揮行動創新精神，不負人民所託。

第十六任總統副總統就職典禮開場表演，昨天在總統府前預演，雷虎小組衝場。記者林伯東／攝影

深化民主持續推動18歲公民權

第二部分談及強化民主韌性與結合民主盟友，持續擔當區域和平穩定的貢獻者。賴總統將從中華民國台灣的民主歷程，談及民主團結、民主治理、民主和平等行動，對內承諾持續推動十八歲公民權等，強化台灣民主韌性。

至於面向世界的態度，賴總統延續選舉主軸，要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢下，來自中國的各種軍事外交手段施壓。近期中國大陸在國際展開對台灣的法律戰，引來國際社會高度關注，賴的就職演說重申台灣會持續成為區域和平穩定的推動者，並與民主世界站在同一陣線，成為世界共同體中不缺席的一員。

拚經濟致力發展五大信賴產業

第三部分主題是積極貢獻世界、不卑不亢維持現狀，追求兩岸和平共榮。賴總統將談及台海和平已是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會共識。他將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮的現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。

賴、蕭昨天邀請已抵台的友邦使團、外賓，體驗台灣釣蝦文化。賴表示，未來將與各方合作建立一個繁榮的國家，並維持台海現狀。賴昨晚出席外交部酒會時表示，今天政權的和平轉移將是台灣民主里程碑，未來他將持續壯大台灣、深化台灣民主，讓經濟更加繁榮，發揮關鍵力量，維持區域的和平穩定。