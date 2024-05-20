聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／賴政府對陸 需新的對話政治基礎

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德20日就任成為中華民國第16任總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德20日就任成為中華民國第16任總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天宣誓就職，各界高度關注就職演說內容。根據已知的演說方向，賴清德將以「維持現狀」為政策立場，也將向中國大陸釋出「具體善意」。過去八年，兩岸關係陷入冰點，對兩岸都是傷害；若賴清德以「善意」作為執政起手式，陸方也應考慮彈性回應，讓兩岸回到有序、健康的交流。

美中台關係是賴政府上任後的重要課題，賴清德已多次重申，將延續蔡英文總統的兩岸外交國安路線。對美方而言，蔡政府是可信賴的對象，而從今年一月大選後，美方也肯定賴清德的言論「負責」；但在兩岸關係上，依舊會是賴清德未來無可迴避的難題。

中國大陸方面多次強調，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」。但過去八年來，民進黨政府避談九二共識，讓兩岸對話交流失去「政治基礎」，雙方關係因此惡化、陷入死胡同。

賴清德今天的就職演說，乃至未來的兩岸立場，再提九二共識的機會渺茫，兩岸如何再形塑新的對話政治基礎，對兩岸雙方都是一道不易回答的考題。

賴清德的就職演說，在兩岸論述上，預計將以「善意」作為起手式；從目前楬櫫的演說方向，例如不卑不亢、表達維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意，或可讓國人接受。只是，自我感覺的「善意」，對方未必有同樣感受。美中雙方如何評價，不僅牽動兩岸關係未來四年的發展，也攸關未來美中台三邊的微妙關係。

除了兩岸關係必須謹慎拿捏，對賴政府而言，對內也有棘手難題。如今，民進黨作為「雙少數政府」，面對新國會藍白陣營代表的「多數民意」，未來的行政立法關係，乃至國會朝野關係如何運行，對賴清德與民進黨而言都是一大考驗。

賴清德當選後，多次表達將以民意為依歸，以及人民利益至上，但別忘了，新國會也代表新民意。尤其，新國會的朝野一直處於對立、不信任的關係；雪上加霜的是，在賴清德就職前夕，立法院又爆發近年來最嚴重的朝野肢體衝突，讓在野黨與執政黨關係陷入低谷。

從兩岸關係到朝野關係，都亟待賴清德修補。今天的就職演說，就看他會展現多大善意，作為修補關係的起手式？

九二共識 台獨 民進黨 蔡英文 賴清德

延伸閱讀

賴清德上任後的兩岸關係 趙春山：盼務實釋出更多善意

520就職演說3主軸曝光！賴清德將釋善意 訴求兩岸一起追求和平共榮

【重磅快評】矛盾520：人前手牽手、人後下毒手

黃國昌嗆綠委攻擊議事人員 國會改革在賴清德一念之間

相關新聞

賴清德今總統就職演說 釋兩岸和平共榮善意

中華民國第十六任總統賴清德、副總統蕭美琴上午宣示就職，賴總統將發表「打造民主和平繁榮的台灣」就職演說。在區域事務及兩岸議...

新聞眼／賴政府對陸 需新的對話政治基礎

賴清德總統今天宣誓就職，各界高度關注就職演說內容。根據已知的演說方向，賴清德將以「維持現狀」為政策立場，也將向中國大陸釋...

蔡總統今卸任 「8年讓世界看見台灣」

蔡英文總統今天卸任，昨天她在臉書發表她最後一天在總統府上班的感言，她表示感謝每一位台灣人民，未來她會繼續在不同的崗位上，...

新聞眼／蔡執政8年 留下待團結的台灣

蔡英文二○一六年當選總統，成為中華民國第一位女性元首，二○二○年以八一七萬多票史上最高票連任，今年更打破我國民選總統以來...

學者：兩岸關係重啟 「要等美大選過後」

中華民國第十六任正副總統就職典禮今天舉行，學者認為賴清德就職演說有關兩岸的基調仍會以穩定現狀為主，要聽到「九二共識」相關...

趙春山：兩岸破冰 「賴要甩台獨招牌」

賴清德總統今天上任，兩岸關係會如何發展？淡江大學榮譽教授趙春山認為，要先看賴的就職演說，再看陸方如何看待。他說，大陸常說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。