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民團批勞保年改牛步 盼賴改變低薪、內閣女性不應低於2成

聯合報／ 記者陳宛茜沈能元／台北報導
勞保年金改革原地踏步，是蔡政府最為人詬病之處。圖／聯合報系資料照片
勞保年金改革原地踏步，是蔡政府最為人詬病之處。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今天就任。回顧蔡英文八年總統施政，勞團認為，蔡英文基本上實現了上任時的六大勞動政策承諾，尤其是完成最低工資法的立法；也期許賴總統接下棒子，透過有效率的政策洗清台灣「低薪」惡名。

婦團則認為，蔡在總統任內通過同志婚姻合法化，讓台灣成為全亞洲首個允許同婚的國家；但蔡內閣女性比例低於陳水扁馬英九，期許賴總統應落實任內內閣不論如何改組，女性比例都不應低於兩成，並讓參政環境對女性和多元性別更友善。

勞保年金改革原地踏步，則是蔡政府最為人詬病之處。台灣勞工陣線聯盟秘書長孫友聯表示，前總統馬英九任內已確立改革方向，卻歷經兩任總統都無法完成，「如果行政部門來做很困難，就由立法院承擔起改革。」他認為，當年年金胡亂加碼是立院種下的惡果，應由立院解決，成立勞保特種委員會專門改革勞保。

全國產業總工會理事長江健興認為，勞工比較擔心的是，賴清德行政院長任內曾修惡勞基法，希望他遵守競選承諾「沒有共識的決策不會做」。

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