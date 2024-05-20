聽新聞
test
0:00 / 0:00
後蔡英文時代… 蔡將「做自己」 英系仍有黨內話語權
蔡英文結束八年總統任期，據了解，蔡的下一步將以卸任元首辦公室與小英之友會為兩大運作核心，其中蔡英文辦公室可望籌辦與國際各界互動的智庫，蔡也將透過辦公室，繼續為台灣發聲；而小英之友會將持續運作，也將延續過去匯集社會力的基礎，作為蔡與社會互動的據點。
蔡英文執政時主掌兩岸外交國防事務，國安相關領域向來也是她熱衷的議題。據了解，蔡英文卸任總統後，將持續關注兩岸外交事務，未來蔡英文辦公室可望作為與國際各界的連結窗口，而早在蔡卸任前夕，就已有許多國家的政學界提出邀訪，希望蔡未來可以赴各地演講。
過去八年，因為蔡執政，民進黨「英系」壯大，隨著蔡卸任，黨內預料未來蔡將更「做自己」，而英系則首當其衝，少了「總統禁衛軍」光環後，將另尋出路。
民進黨派系人士表示，蔡英文原本就不是英系成員，與其說英系，不如稱之為「擁英系」更貼切，因此蔡卸任後，固然與過去戰友情誼仍在，但派系「靠山」的功能、角色已淡去。
據了解，英系在「後蔡英文時代」仍積極維繫黨內實力，目前英系立委與其友好勢力，包括立委陳冠廷、蔡易餘、王美惠、吳沛憶、王世堅、莊瑞雄等人，定期每周開會，未有鬆散化現象，且六席英系立委有五席區域立委，仍有一定的話語權。
派系人士說，本月底馬上要登場的黨職改選，英系也已展開布局，目標是鞏固現有的兩席中常委席次，從「公司經營」觀點來看，英系預計繼續持有民進黨兩成股份，毫無疑問是大股東，實力不容小覷。
民進黨人士表示，準總統賴清德目前一統民進黨天下，黨內無人敢攖其鋒，儘管這次內閣人事布局明顯未派系平衡，其他派系也不敢多言，但民進黨中就是派系共治文化，英系未來仍會是賴清德在黨內，不可等閒視之的一股實質力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言