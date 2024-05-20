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後蔡英文時代… 蔡將「做自己」 英系仍有黨內話語權

聯合報／ 記者周佑政侯俐安蔡晉宇／台北報導
蔡英文卸任總統後，將持續關注兩岸外交事務，未來蔡英文辦公室可望作為與國際各界的連結窗口。圖／聯合報系資料照片
蔡英文卸任總統後，將持續關注兩岸外交事務，未來蔡英文辦公室可望作為與國際各界的連結窗口。圖／聯合報系資料照片

蔡英文結束八年總統任期，據了解，蔡的下一步將以卸任元首辦公室與小英之友會為兩大運作核心，其中蔡英文辦公室可望籌辦與國際各界互動的智庫，蔡也將透過辦公室，繼續為台灣發聲；而小英之友會將持續運作，也將延續過去匯集社會力的基礎，作為蔡與社會互動的據點。

蔡英文執政時主掌兩岸外交國防事務，國安相關領域向來也是她熱衷的議題。據了解，蔡英文卸任總統後，將持續關注兩岸外交事務，未來蔡英文辦公室可望作為與國際各界的連結窗口，而早在蔡卸任前夕，就已有許多國家的政學界提出邀訪，希望蔡未來可以赴各地演講。

過去八年，因為蔡執政，民進黨「英系」壯大，隨著蔡卸任，黨內預料未來蔡將更「做自己」，而英系則首當其衝，少了「總統禁衛軍」光環後，將另尋出路。

民進黨派系人士表示，蔡英文原本就不是英系成員，與其說英系，不如稱之為「擁英系」更貼切，因此蔡卸任後，固然與過去戰友情誼仍在，但派系「靠山」的功能、角色已淡去。

據了解，英系在「後蔡英文時代」仍積極維繫黨內實力，目前英系立委與其友好勢力，包括立委陳冠廷、蔡易餘、王美惠、吳沛憶、王世堅、莊瑞雄等人，定期每周開會，未有鬆散化現象，且六席英系立委有五席區域立委，仍有一定的話語權。

派系人士說，本月底馬上要登場的黨職改選，英系也已展開布局，目標是鞏固現有的兩席中常委席次，從「公司經營」觀點來看，英系預計繼續持有民進黨兩成股份，毫無疑問是大股東，實力不容小覷。

民進黨人士表示，準總統賴清德目前一統民進黨天下，黨內無人敢攖其鋒，儘管這次內閣人事布局明顯未派系平衡，其他派系也不敢多言，但民進黨中就是派系共治文化，英系未來仍會是賴清德在黨內，不可等閒視之的一股實質力量。

民進黨 蔡英文 賴清德

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