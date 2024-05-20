賴總統就職喊兩岸和平共榮 今發表演說將釋放具體善意

中華民國第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今（20）日將宣示就職，賴總統將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，對於兩岸交流合作，他將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

據了解，賴總統就職演說將延續年初勝選感言基調，預告將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

據悉，賴總統今日就職演說將表達，未來將站在執政團隊過去八年的基礎上，依循蔡總統「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進。

賴總統就職演說主軸將涵蓋三大部分。第一部分是在內政方面，賴總統將在蔡總統過去八年執政基礎上，回應民意期待。而面對三黨不過半的國會局勢，他允諾未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上、以國家為優先。另外他也將感謝海內外對於花蓮403震災的關懷與支持，接下來將全力持續各項災後重建工作。

第二部分，賴總統將強調，台灣將持續擔任區域和平穩定的貢獻者，他將從中華民國台灣的民主歷程談起，對內承諾持續推動18歲公民權等，強化台灣民主韌性；對外要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友，攜手面對現今複雜的地緣政治情勢。

第三部分，在外界最為關注的兩岸政策方面，賴總統將談及，台海和平是全球穩定發展不可或缺的關鍵要素，更是國際社會高度共識，他將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮的現狀為己任，正因台灣在全球經濟與地緣穩定都扮演不可或缺角色，對於兩岸交流合作，他將釋放具體善意，不卑不亢維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

賴總統也將指出，未來會致力發展五大信賴產業（含AI與半導體產業），並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等。

昨日賴總統邀請抵台的友邦使團、外賓到釣蝦場體驗台灣文化，致詞時不忘重申，他在就任總統後，將維持台海現狀。