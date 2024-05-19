蔡英文將卸任IG貼影片 提公事包…最後一次搭空軍一號

明天是520交接，總統蔡英文今天在臉書貼出離開總統府的下班照，同時在IG發布最後一次搭乘空軍一號的影片，影片尾聲蔡總統轉身上車後，說了聲感謝大家，許多網友都在下方留言喊想哭。

蔡總統透過臉書表示，今天是最後一天在總統府上班，最近也有很多行程都是最後一次，遇到很多朋友把握機會合照，且拍完照還會說一句「謝謝總統」；她說，其實，最應該說謝謝的人，是她。

蔡總統表示，謝謝台灣人民，在8年前給她機會，託付對台灣的改變和期待，而她也懷抱著改革的信念，走進了總統府，並允諾會讓大家看到這個國家的改變，後續包含召開原轉會、成立促轉會，為台灣的歷史正義及轉型正義努力，展現台灣的民主價值；也推動產業升級、穩定經濟、建設台灣，提升了國家的競爭力，讓台灣在全球經濟和繁榮中扮演關鍵角色，為下一代打下堅實發展基礎。

她說，政府還推動婚姻平權、年金改革、國防改革、國防自主、能源轉型，雖然過程中有許多挑戰和考驗，但在讓國家更好的信念下，大家都見證了台灣的進步和改變，謝謝大家一起為台灣創造了許多第一次，讓自由民主、公平正義、尊重包容，都扎根在這塊土地上，為台灣寫下歷史，也促進了國家的整體發展。

蔡總統表示，她的任期會留在520，但國家要繼續前進，如果要留下一句話給台灣，「我會說，我希望台灣是團結的台灣」。

蔡總統表示，台灣要對自己有信心，只要是對國家好的事情，在大家通力合作下，一定可以完成。

過去8年是如此，相信未來的日子也會是如此，未來她會繼續在不同的崗位上，和大家、和台灣並肩前行。

蔡總統也在Instagram貼出了最後一次提著公事包搭乘空軍一號的影片，配樂是滅火器歌曲「自信勇敢咱的名」。影片中蔡總統在飛機上把握時間翻閱資料、討論議題，下飛機時則向國軍揮手、點頭致意，才轉身上車。影片最後字幕感謝這8年來執勤人員的辛苦，搭配蔡總統親口說的「感謝大家」，讓許多網友都留言喊很催淚、眼睛濕潤。