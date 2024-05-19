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定調兩岸追求和平共榮 賴清德就職演說重點搶先看

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

總統當選人賴清德即將在520正式上任，在民進黨執政即將進入第三個任期的開始，他將延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行。針對外界關心的兩岸交流合作，他也將釋放具體善意、維持現狀，訴求兩岸一起追求和平共榮。

就職典禮當天，賴清德將以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，在民進黨執政即將進入第三個任期的開始，預計延續1月13日勝選感言的基調，闡述台灣民主歷程在經過人民嚴格檢驗後，他帶將領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行。整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴清德預計在演說表達，他與執政團隊將在過去八年執政成績的基礎上，依循蔡英文總統的「四個堅持」，以及他向國人承諾的「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣向著穩定可信賴的新未來繼續前進；在區域事務及兩岸上，賴總統也將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意。

據了解，就職演說將提及三大部分，在第一部分，以國內為主，將秉持人民利益至上、國家優先對應國會新局、感謝海內外關心支持花蓮震災復原，也就是未來他將在此執政基礎上，回應民意期待；面對三黨不過半的國會局勢，允諾未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先

第二部分，強化民主韌性、結合民主盟友、持續擔當區域和平穩定的貢獻者。賴清德將從中華民國台灣的民主歷程談起，對內承諾持續推動十八歲公民權等，強化台灣民主韌性，對外要讓台灣成為「民主世界的MVP」，以價值外交，結交理念相近的盟友。

第三部分，積極貢獻世界、不卑不亢維持現狀、追求兩岸和平共榮。賴清德將宣示以持續推動台灣民主和平繁榮的現狀為己任，致力發展五大信賴產業AI與半導體產業，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。

民進黨 賴清德

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