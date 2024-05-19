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蔡總統設宴款待520致賀團團長 安倍昭惠出席晚宴

中央社／ 台北19日電

第16任總統暨副總統就職典禮明天舉行，總統蔡英文今天晚間在致賀團團長晚宴上致詞說，相信新總統賴清德政府將會在民主自由道路上，跟大家一起自信前行，以堅韌台灣、民主台灣立足世界，創造更多合作成果。

根據外交部統計，共有51團、508名外賓將參加明天的就職典禮及相關活動；其中來台參加就職典禮的邦交國訪賓中，共有元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。

此外，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠也出席晚宴，而不少友邦元首與蔡總統一同進場時，也獻上擁抱致意。

蔡總統表示，她要感謝各位友邦元首及代表，來台參加祝賀正副總統就職典禮，和2300萬名台灣人民共同見證台灣民主成就。

總統說，台灣在今年1月13日順利完成總統及國會選舉，各位友邦元首及政要都立即祝賀，讓世界看到台灣對於守護自由民主和平的堅持，在地緣政治變化及全球產業鏈重組挑戰中，因為有各位長期以來對台灣的支持，讓台灣走向世界，也讓台灣成為全球不可或缺的民主夥伴。

蔡總統表示，台灣過去8年秉持踏實外交、互惠互助精神，持續跟友邦及理念相近國家深化合作關係，並在強化民主韌性、婦女賦權、公衛醫療、反制假訊息、國際人道援助等領域，發揮了Taiwan can help（台灣可以幫忙）力量，為世界做出更多貢獻。

她指出，因此，現在的台灣不僅是世界的台灣，更在區域和平穩定、全球經貿發展中扮演關鍵角色。

總統表示，台灣的GDP及外資投資屢創新高，除了是全球第21大經濟體，國家總體競爭力也上升到全球第6，彰顯台灣經濟韌性跟創新動能；且和許多國家在經貿關係上有新里程碑，像完成簽署台美21世紀貿易倡議首批協定、台英提升貿易夥伴關係協議、台加投資促進及保障協議等。

蔡總統強調，過去8年，世界不僅看見台灣，台灣更參與世界重大改變，台灣堅信守護民主、守護自由、守護和平，才能站穩國際，與全球攜手並進；今晚除了感謝各位過去支持，也是共同展望未來的時刻，相信新政府會在民主自由道路上，跟大家一起自信前行，以堅韌台灣、民主台灣立足世界，創造更多合作成果。

蔡英文

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