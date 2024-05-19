賴清德520就職前夕 陸駐英大使罕見發聲：改變不了大勢

準總統賴清德520就職前夕，罕見有中國大陸駐外大使對台灣問題發聲。據中方19日發布，中國大陸駐英大使鄭澤光在一場「兩岸關係座談會」上表示，「台灣不管誰出任領導人，都改變不了台灣是中國的一部分、世界上只有一個中國的基本事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識，更改變不了中國終將統一的歷史大勢」。

據中國大陸駐英大使館網站19日發布，這場「兩岸關係座談會」由使館在17日時舉辦，邀中國大陸旅英僑學界代表30多人參加。

鄭澤光還說，「 台灣問題是中國核心利益的核心。完成祖國統一是海內外中華兒女的共同夙願，是中國政府和人民的堅定意志」。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一前景，但是，我們將不惜一切代價，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀，堅決挫敗任何外部勢力干涉。

他指出，台灣民進黨當局自2016年上台以來，拒不接受一個中國原則，歪曲、否定「九二共識」，頑固堅持「台獨」分裂立場，加緊勾連外部勢力，製造兩岸對立對抗，如果不思悔改，只會把台灣日益推向兵兇戰危的險境。

對於英國政府，鄭澤光說，英國政府在1972年中英關於互換大使的聯合公報中明確表示，「承認中國政府關於台灣是中華人民共和國的一個省的立場，決定於1972年3月13日撤銷其在台灣的官方代表機構」，重申只有在英方作出這項明確承諾之後，中英正式外交關係才得以建立。

他抨擊，英國有些人心懷叵測，為「台獨」勢力鳴冤叫屈，鼓譟幫助台灣「自衛」，支持台灣參與世界衛生組織，甚至明裡暗裡與台勾連，這些言行都嚴重違反英國政府對中方所做的政治承諾。

鄭澤光說，要和平不要戰爭、要合作不要對抗，是島內（指台灣）主流民意，也是兩岸同胞共同心聲。他接著喊話旅英僑學界，要極投入反對「台獨」分裂、促進祖國統一的活動。