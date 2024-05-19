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立院3黨代表出席 韓國瑜見美方慶賀團：內部吵沒關係、對外朝野一致

中央社／ 台北19日電
立法院長韓國瑜（右）19日下午在立法院接見美國跨黨派慶賀代表團，與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左1）等人握手致意。圖／中央社
立法院長韓國瑜（右）19日下午在立法院接見美國跨黨派慶賀代表團，與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左1）等人握手致意。圖／中央社

立法院朝野黨團17日處理國會職權修正相關法案，爆發嚴重肢體衝突。立法院長韓國瑜今天在接見美國代表團時表示，內部怎麼吵都沒關係，但朝野在對外、在國防外交的立場，都是一致的，以國家利益為第一優先，這個看法不會改變。

520總統副總統就職典禮明天於總統府及府前廣場登場，立法院長韓國瑜今天下午在立法院，接見美國跨黨派慶賀代表團一行。

美方特使團由前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團，成員包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）及AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）等人。

韓國瑜致詞時表示，立法院113席立委，加入台美國會聯誼會人數高達72位，卡司最強大，代表台灣對美國的重視。

他指出，這兩天各大媒體都在報導立法院發生肢體衝突，但今天的接見現場，朝野3黨的代表都有出席，代表朝野對外都是一致；內部怎麼吵都沒關係，但在國防外交的立場上都是一致的，以國家利益為第一優先，這個看法不會改變。

韓國瑜表示，台灣民主走到這一步非常不容易，他堅信民主本身就是綜合各方意見，透過辯論跟理性溝通的過程，達到自我治療、成長、發展的方向與目標，請各位好朋友對台灣的民主要深具信心。

狄斯致詞時說，很高興有機會拜訪立法院，此次美方代表團成員，很多都是台灣常客，這也代表美台關係的歷史淵源非常悠久。

狄斯指出，他謹代表美國人民，恭賀台灣明天將舉辦520總統及副總統就職典禮，此歷史時刻是台灣對全世界傳達強烈訊息，這就是台灣民主的力量、和平轉移政權的過程。

狄斯表示，他也代表美國人民及美國拜登政府，再度表達美台之間強烈的承諾，這是扎根在雙方共同的民主價值上。美國願意與立法院在重要的議題攜手合作，包括國防安全、和平穩定及兩岸議題等，美國將致力於促進美台建設性的夥伴關係。

阿米塔吉指出，很榮幸訪問立法院，恭賀台灣的民主，讓總統蔡英文能夠和平轉移政權給總統當選人賴清德，也特別恭賀立法院展現的領導能力，向全世界展示台灣能夠和平順利轉移政權，並提出很多民主倡議。

阿米塔吉表示，美台關係堅若磐石，長期以來美國對台承諾都是不變的，美國恭賀團就是要表達與未來跟賴政府的合作，同時也要加深與立法院的合作，以促進美台關係，並盼透過國會平台，加深彼此合作，促進美台長期的深遠關係。

立法院 美國在台協會 韓國瑜

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