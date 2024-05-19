蔡總統盼馬紹爾與新政府攜手 為人民創造福祉

總統蔡英文今天會晤馬紹爾群島共和國總統海妮，希望馬紹爾和新政府攜手合作，為兩國人民創造更多福祉。海妮回應，馬紹爾群島共和國將持續當台灣最堅實盟友。

蔡總統明天將卸任，她今天會晤馬紹爾群島共和國總統海妮（Hilda Heine）伉儷訪問團，蔡總統恭喜海妮今年1月再度當選總統。

蔡總統說，海妮一直是台灣的好朋友，過去在2016年到2019年擔任總統期間就3度訪問台灣，另外，2017年和2019年她到馬紹爾群島訪問時，更受到海妮熱情款待。

蔡總統感謝馬紹爾群島政府多次在國際場域為台灣發聲，呼籲國際社會正視台灣能對全球做出的貢獻，未來台灣會和馬紹爾群島共同為印太區域的繁榮進步帶來更多的貢獻。她也期待馬紹爾未來和新政府攜手合作，為兩國人民創造更多福祉。

海妮致詞表示，兩國不只是邦交國，更是非常好的朋友；過去8年來，蔡總統的領導非常成功，造福所有台灣人民。

海妮指出，馬紹爾群島共和國會持續當台灣最堅實盟友，繼續為台灣發聲，希望台灣可以參與聯合國、世界衛生組織（WHO）等，並期盼兩國邦交歷久彌堅。

另外，蔡總統今天也接見新加坡前國會議長阿都拉（Hon. Abdullah Tarmugi）率領的新加坡慶賀團。

蔡總統提到，台灣與新加坡各自擁有獨特優勢，新加坡具有強大金融與物流量能，台灣則有卓越的創新及科技人才，不僅具有高度互補性，也有龐大的合作潛力。

蔡總統說，今年台灣也提供獎學金鼓勵新加坡學生來台就讀半導體相關系所，希望藉由教育上的交流，搭建兩國在半導體供應鏈合作橋梁；她期待新加坡國會可以與台灣未來的新政府有更多元的合作關係，也期盼新加坡支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），創造雙邊更豐富的就業與貿易機會，一起為區域的繁榮發展貢獻心力。

阿都拉回應表示，他記得8年前蔡總統第一任就職典禮時，他們也在台北會面，他要感謝蔡總統在過去2任任期對於提升台星雙邊關係做出的貢獻；他說，新加坡也期盼未來持續與台灣發展互利互惠的合作關係。