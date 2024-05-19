520就職典禮總彩排 精彩節目吸引民眾先睹為快

第16任總統副總統就職典禮明天登場，今天下午舉行總彩排，以「共織台灣，民主前行」為主軸，進行9大段落精彩節目預演，最後在空軍雷虎小組施放藍白紅3色勝利彩煙下圓滿結束，現場吸引許多民眾先睹為快。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮慶祝大會，明天上午在總統府及府前廣場正式登場，今天下午2時進行總彩排。

活動在司儀宣布後登場，首先彩排交接典禮，包括模擬新任總統、卸任總統向民眾致意，新任正副元首回到府內進行相關宣誓典禮；此時府外活動，接續由國軍樂儀隊進場，依序演奏「闊步前行」、「陸軍健兒」、「海上進行曲」、「壯志凌霄」等歌曲揭開序幕。

之後是9個段落預演，以「共織台灣，民主前行」為主軸，體現台灣尊重多元的包容力，展現文化藝術創造力的表演節目。

首先由國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民宿技藝團進行開場，透過歌仔戲、客家戲及狀元調，並在磅礡鼓聲中堆疊高難度的4層人塔，以「祈求吉慶，歡喜台灣」為主題演出。

隨後由建中樂旗隊、國立體育大學的舞龍隊、棒球隊、原民舞蹈隊等超過150名學生，共演「青春共奏，活力台灣」；TBC舞團結合popping機械舞、hiphop街舞，及2024巴黎奧運正式列為競賽項目的霹靂舞，演出「舞舞生風，自由台灣」。

接續是紙風車劇團帶來「和平幸福，堅韌台灣」，客家歌手王鍾惟（Vuize）及台語歌手KE柯蕭的「族群共饒，嘻哈台灣」，台灣節慶合唱團的「經典傳頌，延聲台灣」，Ilid Kaolo（以莉高露）及闖劇場的「土地之愛，唱響台灣」，周自從及莊敬高級工業家事職業學校的「世代攏好，共築台灣」。

最後壓軸表演，則由滅火器樂團（今日未參與預演）、哈管班幫帶來的「勇敢前行，自信台灣」，盼以爆發力歌聲穿透各個世代，獻給這座島嶼上每一位努力打拚的無名英雄。

在結束9段落表演節目後，進行唱國歌環節。首先由國軍禮砲連致上最高軍禮21響禮砲，同時間，1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，並由2架UH-60M黑鷹直升機護衛組成國旗小隊，後方依序有3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機及3架海軍S-70C反潛直升機，各自編隊組成旋翼小隊，跟隨國旗小隊通過總統府上空。

旋翼小隊通過後，由中華職棒昔日4大強投，包括兄弟象陳義信、味全龍黃平洋、統一獅謝長亨、三商虎康明杉等同台領唱國歌。

國歌段落結束，模擬總統賴清德進行就職演說。演說完畢，由5架F-16V（blk20）戰機、5架IDF經國戰機、5架幻象2000-5戰機，以及象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，依序組成5機編隊，由北向南飛越總統府前向元首致敬。