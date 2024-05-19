蔡總統8年任期即將落幕 CNN評：讓台灣登上世界地圖的領袖

美國有線電視新聞網（CNN）在520總統副總統就職典禮前夕，專文介紹即將卸任的總統蔡英文，盛讚蔡總統過去8年是一位「讓台灣登上世界地圖並挺身對抗中國」的領袖。

CNN開門見山說，蔡總統從小到大沒想過當總統，害羞的她小時候志願是當考古學家，因為考古的對象「都已經死了，不會跳起來跟你爭辯」。

然而，她沒有走上「挖掘歷史遺骸」之路，內向的她反而為台灣在世界上最險惡的地緣政治水域中開闢一條新路。

2016年她成為台灣第一位女性總統時，在就職典禮致詞說道，「此時此刻，台灣的處境很困難」，她當時面對經濟停滯、軍備落後等情況，以及前任總統推動各項親中舉措而引發的不滿情緒。

CNN指出，8年執政過後，67歲的蔡總統於結束兩個任期、準備交棒之際，她留給2300萬人民的是台灣國際形象提升、台美夥伴關係更牢固、持續國防改革，並加強台灣人的身份認同感。

蔡總統任內，台灣走出獨裁統治和鎮壓異議的過去，不僅提倡LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）人權，也成為亞洲地區民主和自由價值的堡壘。

CNN提到，台灣雖有多項民生議題引發怨言，尤其是低薪資和高房價的問題。但多份民調顯示，蔡總統以淨正向（net-positive）支持率卸任，這在台灣民主時代歷任卸任總統之中是前所未見的。

蔡總統明天將卸任，今年1月大選打破8年政黨輪替魔咒的民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴正式就職。

蔡總統就任以來，台灣捲入了中美兩國之間日益激烈的主導地位爭奪戰，也經歷過全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行，還遭遇了烏克蘭及加薩走廊（Gaza Strip）兩場戰爭帶來的地緣政治和經濟影響。

而一路走來，台灣不僅提高自身國際地位和認同感，也進一步鞏固台灣為重要民主夥伴和全球微晶片供應鏈不可或缺的一環。

2019年，台灣通過同性伴侶可以結婚的立法，成為亞洲先驅；COVID-19疫情初期，台灣即使被世界衛生組織（WHO）排除在外，仍因堪稱典範的因應措施並竭力協助他國而備受國際讚譽。

台灣同時也在國際間獲得愈來愈多志同道合夥伴的支持，包括美國、日本和捷克。

華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）全球中國中心（Global China Hub）研究員宋文笛說，蔡總統會因為「讓台灣登上世界地圖」而聞名於世。

CNN指出，中國快速崛起成為世界第二大經濟體和主要強權的期間，台灣時常遭到忽略。如今，台灣是全球最大先進半導體產地，戰略重要性已讓自身成為地緣政治考量的核心，台灣海峽和平穩定已是全球關注的議題。

在全球政治斷層線（fault lines）日益加劇的情況下，蔡總統於川普（Donald Trump）和拜登（JoeBiden）兩位美國總統執政期間加強台美雙邊關係。

雙方加強經濟合作、高層政治人物互訪，並擴大美國對台軍售。美國總統大選之前，支持台灣已成民主共和兩黨少數有共識的議題之一。

國際危機組織（International Crisis Group）中國分析家蕭嫣然表示：「我們看到西方政府談論台灣的方式出現基準性轉變，某種程度上把主權予以正當化。」

她還說：「美中競爭和俄羅斯侵略烏克蘭都加速了這項趨勢，但她（蔡總統）善用了這股地緣政治風向。」

不過，CNN點出，儘管台灣與最重要的安全保障國之間關係愈來愈強健，但於蔡總統任內，有10個友邦與台灣斷交。

除此之外，台灣從2016年起就被排除在世界衛生組織年度大會外，蔡總統上台後台灣即不再享有過去的WHO觀察員身分。

蔡總統即將交棒給準總統賴清德，分析人士認為，現在對她的政治遺產下定論可能還為時過早。

蕭嫣然表示：「她的政治遺產最終獲得什麼樣的評價，也將取決於下一屆政府會發生什麼事，例如他們會在蔡總統所取得的各項成就上拿出什麼作為。」