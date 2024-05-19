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520上任前夕拚創意外交 賴清德帶友邦元首釣蝦

中央社／ 台北19日電

520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台，總統當選人賴清德上任前一天，除了準備明天就職，也用創意方式拚外交，他偕同副總統當選人蕭美琴邀請友邦元首深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦樂趣。

賴清德今天上午出席「與友邦慶賀團元首釣蝦體驗在地文化活動」，晚間則將出席在台北賓館舉辦的「第16任總統副總統就職典禮慶賀團外交部歡迎酒會」。

知情人士表示，上任前一天，賴清德今天行程的重心還在外交工作。

賴清德上午邀請已抵台的友邦元首第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣，包括史瓦帝尼、馬紹爾、帛琉、巴拉圭、貝里斯、聖露西亞、聖文森、吐瓦魯等友邦元首與會。

賴清德致歡迎詞開場，感謝各友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。

知情人士表示，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，自擔任副總統以來，賴清德便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓體驗台灣。今天邀請各邦交國元首、總理等貴賓體驗釣蝦外，在2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活，當時的印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示自己已經迷上了釣蝦。

知情人士說，除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官體驗最真實的台灣。

此外，2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

賴清德曾表示，台灣人習慣「好東西要和好朋友分享」，用一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群好朋友，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。

美國在台協會 賴清德 520

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