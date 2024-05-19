邀友邦慶賀團體驗台灣文化 賴清德揪釣蝦

520就職典禮將於明天登場，來自世界各地慶賀團陸續抵台。準總統賴清德、準副總統蕭美琴19日先盡地主之誼，邀請已經抵台的友邦元首與眷屬、官員等超過20位外賓，第一線深入台灣在地文化釣蝦場，親自體驗釣蝦、烤蝦樂趣。

活動由賴清德致歡迎詞開場，感謝各國友邦元首親率慶賀團來台出席就職典禮，共襄盛舉。接續由釣蝦場老闆講解比賽規則、協助賓客練習釣蝦技法後，隨即展開釣蝦競賽，讓賓客直接體驗釣蝦樂趣。賽後大家一起持蝦籠拍照、親自嘗試如何烤蝦，賴清德也送上精心準備的金、銀釣竿給與會貴賓。

據了解，賴清德並非第一次透過趣味活動以增進友邦情誼，而首創這樣非典型的「創意外交」，他可是第一人。自擔任副總統以來，賴清德便首創「創意外交」路線，活用不同形式讓駐外使節、國外貴賓「體驗台灣」，在2021年時，賴清德就曾邀請美國、日本、澳洲、英國、印度五國駐台代表體驗釣蝦生活，印度駐台代表戴國瀾獲得「金竿獎」，還表示已經迷上了釣蝦。

除體驗釣蝦之外，台灣有豐富的山林資源，賴清德2021年也曾邀請過美國、英國、新加坡等駐台代表參訪阿里山特富野古道及達邦部落，不僅體驗台灣的山林之美，也透過在地的歷史、文化、美食，讓國際友人用自身的感官，體驗最真實的台灣。此外，2023年，賴清德也曾邀請美國在台協會（AIT）主席羅森柏格到台南深度旅遊，包括參觀奇美博物館、水果店吃冰，走訪一級古蹟武廟和天后宮等，促進台美情誼。

賴清德曾表示，台灣人習慣「好東西要和好朋友分享」，用一根釣竿、一杯台灣冷泡茶，再來一群好朋友，希望藉由不同的方式，讓國際友人了解台灣民眾生活文化，也留下深刻印象。創意外交路線深獲各國使節好評，以不同的方式讓世界看見台灣。

除了體驗釣蝦文化，現場也準備清涼啤酒與各項深具台灣味的小吃、點心，包括滷肉飯、芥藍牛肉、虱目魚皮、迷你椪餅、紅豆粉粿冰淇淋等台灣小吃元素，都將以創意料理方式入菜，讓在座賓客享用最道地、最獨特的台灣味。賴清德以東道主之姿用心安排，每項規劃都極盡巧思，要讓賓客賓至如歸，更要加深邦誼，讓台灣與友邦關係更加緊密。