蔡總統卸任前行程滿檔 接見星慶賀團會晤巴拉圭總統

總統蔡英文明天卸任，今天行程滿檔，將會晤馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷、巴拉圭共和國總統潘尼亞，以及接見新加坡慶賀團、英國「台英國會小組」慶賀團等，還會頒授勳章給見證台灣民主歷程的台灣公報發行人韋傑理。

蔡總統今天公務行程滿檔，上午將接見日本財團會長笹川陽平一行人、英國台英國會小組慶賀團及英國對台貿易特使，還會頒授「大綬景星勳章」給台灣公報發行人韋傑理，緊接著下午會晤「馬紹爾群島共和國總統海妮伉儷訪問團、巴拉圭共和國總統潘尼亞，以及接見「新加坡慶賀團」。

晚間，蔡總統則將邀請來台參加第16任總統副總統就職致賀團團長一同晚宴。根據外交部統計，共有51團508名外賓將參加5月20日的就職典禮及相關活動；其中來台參加就職典禮的邦交國訪賓中，共有元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。

知情人士指出，新加坡第4任總理黃循財日前才宣誓就職，便派出慶賀團參與520典禮；另外，副總統賴清德去年親率特使團前往巴拉圭祝賀潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）就職，如今換成潘尼亞來台為其慶賀，意義非凡，同時也展現潘尼亞挺台立場堅定不移。

另外，知情人士表示，國際關注蔡總統卸任，包含BBC、日經亞洲、自由亞洲電台、美國之音等外媒都撰文記錄蔡總統任期表現。日經亞洲（Nikkei Asia）以「蔡英文，堅毅的台灣宣傳者，結束歷史性總統任期」（Tsai Ing-wen, Taiwan's steely promoter, wraps uphistoric presidency）為題報導，形容蔡總統堅毅推動台灣地位提升，是華語世界最具權力女性，在外交及社會層面留下個人印記，且是台灣民主、性別平等及社會福利的變革性人物。

此外，蔡總統今天頒授「大綬景星勳章」給台灣公報發行人韋傑理。知情人士說，「台灣公報」是台灣威權專制時期專為政治犯發聲的英文刊物，雖已結束發行，仍是見證了台灣民主化歷程。