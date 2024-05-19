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新聞眼／賴脾氣不改 執政自陷困境

聯合報／ 記者陳熙文
準總統賴清德將於5月20日就職。(圖／本報系資料照片)
準總統賴清德將於5月20日就職。(圖／本報系資料照片)

賴清德是有一副硬碰硬的牛脾氣。猶記台大校長遴選爭議，當時的台大校長當選人管中閔引用金庸小說的一句話：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」來回應風波，賴清德則態度強硬，同樣引用金庸回了一句：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足」回敬。

五二○就任之際，立法院朝野嚴重衝突，肇因在野力推國會改革五法修法，賴清德日前以民進黨主席身分下指令要求黨籍立委要「轉守為攻」，再度展現他的硬底氣。面對國會三黨不國半的新情勢，閣揆陳建仁總辭前特意提醒新政府要謙虛以對，但賴清德愈來愈硬，國會上演激烈全武行，多名綠委掛彩，像打一套七傷拳，想傷敵一千，卻先自損三百。

朝野嚴重對峙，強調要團結國家與社會溝通的賴清德，第一時間在臉書發文，沒有出面做和事佬，反而先貼給在野黨一個「程序不正義」的標籤，只是讓朝野更加仇視對立。身為一黨之主、未來的國家領導人，賴清德若想朝野回歸理性討論，應該把身段放軟、誠意溝通，而不是總統位子都還沒坐上，就急著開戰。

民進黨過去執政八年，在立法院強渡關山的案例不少，如今風水輪流轉，遇上在野黨以其人之道還治其人之身，展開全面反撲，縱然不甘心也在情理，但執政當家又鬧事、製造衝突杯葛議事，甚至意圖操控群眾的力量壓制在野黨，絕對不是長遠之計。

國會席次綠未能取得多數，在藍白聯手下，執政的民進黨上半年以來，一路挨打，心態上卻仍想著「求戰」而非「求和」，若還沉浸在過去「完全執政」的美好想像中，接下來的賴政府將自陷困境，施政勢必倍感艱辛。

在野黨希望邀請賴清德赴立法院國情報告，國情報告常態化的修法已二讀，對賴清德而言，這也許是打破當前僵局的契機，不只可展現對最高民意機關的尊重、建立憲政慣例，更能凸顯賴清德做為國家領導人的高度與胸襟，要不要邁出朝野和解的第一步，取決於賴清德的智慧。

民進黨 立法院 賴清德

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