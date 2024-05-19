明520就職演說 賴清德將提執政4元素

準總統賴清德周一就職，就職演說將延續當選之夜的談話基調，聚焦「穩健、自信、負責任、促進國人團結」四大元素，確保穩定現狀不受到侵蝕，在世界「上架台灣」，維持「民主和平繁榮」的路線。近來立院朝野衝突對立嚴重，賴也將呼籲團結台灣。國安人士表示，賴清德是民選總統，民意是最大依歸，未來施政方向、堅持目標會持續與人民溝通。

藍：賴的蜜月期 不會太長

針對賴清德就職演說方向，在野黨提出質疑。國民黨文傳會主委李彥秀表示，就職演說是擘畫與宣示國家重大國政方向，不是作文比賽，賴當選四個月以來，從人事布局、消失的請益之旅，以及縱容民進黨立委暴力，都與四大元素背道而馳，賴清德的蜜月期不會太長，用具體行動展現總統高度才有意義。

民眾黨立委林憶君說，這些元素都是虛無縹緲、輕描淡寫的「文青體演說」，內容空虛、沒有具體重點，也沒有說上任後要做什麼大破大立的事，或解決什麼蔡政府任內未完成的承諾，呼籲賴清德勿光說不練。

新政府國安人士指出，賴清德五二○就職演說的基調，第一個元素是「穩健」，內涵包括延續過去幾年蔡英文總統執政基礎，讓台灣不論在全球經濟或是地緣上扮演不可或缺的角色，與各方合作「確保穩定現狀」，現狀是面對極大的壓力，所以要維持現狀也要投入更多努力，用最穩健態度確保穩定現狀。

展施政韌性 拚上架台灣

國安人士指出，第二個元素是「自信」，賴清德將展現高度的戰略自信，持續推進各項政策，國政展現創新與韌性，落實在世界上架台灣的精神。

國安人士表示，第三個元素是「承擔責任」，新政府要對人民負責，將跟世界面對挑戰，台灣是世界良善力量，也是負責任的成員，願意積極貢獻世界。

第四個關鍵元素是「團結」，中國運用各種手段在台灣內部分化台灣社會，需要透過更多努力來團結國人、壯大國家。

國安新情勢 內外多紛擾

五二○將屆，中共施壓動作頻頻，據了解，國安高層近日內部簡報分析國內外最新四大情勢，指賴政府對內要持續面對行政、立法部門針對重大議題處理過程的不同意見；對外要面對中國對台灣各種侵擾的統戰跟手段，不管是軍事上每天都會發生的解放軍機、軍艦更具挑釁活動，包括金廈海域的禁、限制灰色地帶侵擾。

國安高層分析，中國持續霸凌、孤立台灣或是奪取邦交國的舉措，甚至是在國際間上演法律戰，扭曲聯合國二七五八號決議等，且中國對於台灣內政各項議題，進行各種態樣的訊息戰及認知戰，伸手到台灣內部政治當中，近期用懲戒名嘴方式，干預台灣言論自由空間，相關手段都在壓縮與破壞兩岸正常交流，已引發國際高度關注。