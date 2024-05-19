彭博資訊分析：賴就職談話牽動美中關係走向

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
總統當選人賴清德20日的就職演說，美中雙方高度關注。圖／聯合報系資料照片
總統當選人賴清德20日的就職演說，美中雙方高度關注。圖／聯合報系資料照片

準總統賴清德即將在20日就職，彭博資訊分析，他擔任總統的最初時刻，會為未來四年的美中關係設定方向。英國金融時報則點出，賴清德將面臨諸多挑戰，必須增加社會福利支出、解決經濟愈來愈不平等的問題；面對日益獨斷的中國，他同時需要符合美國要求，提升台灣的自我保衛能力。

彭博指出，擁有2,400萬人口的台灣，是全球晶片製造中心，總統競選期間，三個候選人都強調台灣不歸中國統治的重要性。賴清德一直沒有遠離蔡英文總統對中國大陸的政策，主張台灣是主權獨立國家。

賴清德宣誓就任總統後的第一場演講，將會被美國的政策制定者仔細檢視，一群曾經擔任美國政府官員的賓客，特別飛來台北出席就職典禮。他們要找出賴清德政府對中國策略的訊號，並了解北京當局的反應。

國安官員對彭博透露，賴清德就職演說會強調延續蔡總統路線，確保台灣是全球經濟與地緣政治要角。

彭博 賴清德

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