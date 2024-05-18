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520美國跨黨派特使團抵達 外交部：強調美對台承諾

中央社／ 台北18日電
外交部今天晚間表示，美國政府指派出席第16任總統、副總統就職典禮的跨黨派特使團已於今天抵達台灣，特使團將代表美方表達對新任總統賴清德及民主台灣人民的祝賀，並強調美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。圖／聯合報系資料照片
外交部今天晚間表示，美國政府指派出席第16任總統、副總統就職典禮的跨黨派特使團已於今天抵達台灣，特使團將代表美方表達對新任總統賴清德及民主台灣人民的祝賀，並強調美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。圖／聯合報系資料照片

外交部今天晚間表示，美國政府指派出席第16任總統、副總統就職典禮的跨黨派特使團已於今天抵達台灣，特使團將代表美方表達對新任總統賴清德及民主台灣人民的祝賀，並強調美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。

外交部表示，美方特使團由前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團，成員包括前美國在台協會AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）及AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）等，成員背景涵蓋國安、外交及經濟等重要領域，而且都是資歷完整且嫻熟台美雙邊關係、印太區域事務的前資深官員，美國在台協會處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）也將陪同。

外交部說明，美方特使團在台期間將出席中華民國第16任總統、副總統就職典禮、慶祝大會及就職國宴等慶賀活動，也將晉見新任總統賴清德，除對新任總統就職表達祝賀外，並將就台美重要議題與未來展望深入交換意見。

外交部指出，美國做為台灣核心民主夥伴，長期以來不斷以具體行動堅定支持我國民主進程，也持續公開力挺台灣擴大國際參與。美方針對台灣今年1月順利完成總統大選，以及將舉行的520總統就職典禮，都循例指派跨黨派資深特使團來台致賀，彰顯美國政府對我國成熟民主的高度重視與肯定，以及美國跨越黨派界線的對台支持。

外交部強調，未來台灣新政府將在既有的堅實合作基礎上，穩健推進與美國的全方位夥伴關係，共同捍衛民主價值及台海等區域的和平、穩定與繁榮，與民主陣營持續緊密合作，團結一致以因應新時代的各項挑戰。

AIT 台海 外交部 美國在台協會 賴清德

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