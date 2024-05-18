外交部：誠摯歡迎印太國家慶賀團 出席520就職典禮

民進黨全國黨代表暨地方主委選舉將在5月26日投票，外界視為賴清德總統就職後的第一戰。身為在國會居於少數的弱勢總統，賴清德要能穩定政局，勢必得先安內後攘外。而黨職改選結果，賴與其友好勢力是否取得多數席次，將決定賴清德是否坐得穩民進黨主席的位置，在無後顧之憂情況下，專心面對朝小野大局面。 黨內人士透露目前評估，黨內派系生態變化應不大，10席中常委仍會維持新潮流3席、英系2席、正國會2席、蘇系1席、綠色友誼連線1席、湧言會1席。而接下來要關注的焦點，將會是各派系與賴清德間的關係，其中又以正國會扮演最關鍵角色。...

2024-05-18 16:32