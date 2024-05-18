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台南多處陷黑暗！查逾2小時不知原因 台電澄清「短暫跳電非停電」

賴清德就職在即 路透：520演說將承諾維持現狀穩定兩岸關係

中央社／ 台北18日綜合外電報導
即將上任的國安高層官員表示，總統當選人賴清德本月20日將於就職演說承諾，會透過維持現狀確保兩岸關係穩定。圖／聯合報系資料照片
即將上任的國安高層官員表示，總統當選人賴清德本月20日將於就職演說承諾，會透過維持現狀確保兩岸關係穩定。圖／聯合報系資料照片

即將上任的國安高層官員表示，總統當選人賴清德本月20日將於就職演說承諾，會透過維持現狀確保兩岸關係穩定。

賴清德就任後，將得面臨中國加強施壓台灣，包括共機幾乎每天擾台。賴清德屢次提議與中國對話，但遭北京斷然拒絕。

路透社報導，這名官員在台北一場簡報會上以匿名方式指出：「我們將提到我們的穩健作法，延續蔡總統奠定的基礎。」

這名官員說：「我們將確保台灣在全球經濟及地緣政治方面扮演不可或缺的角色，同時維持現狀，並與各方合作以確保現狀不被侵蝕。」

然而該官員也提到，由於中國每天以「更加挑釁」的軍事行動侵擾台灣，並發揮影響力分化台灣社會輿論，新政府將在國內外面臨「更艱難且複雜」的現實狀況。

這名官員說：「我們將繼續向國際社會表明，是對岸持續破壞國際秩序及兩岸交流的機會。」

這位官員表示，賴清德將矢言進一步把台灣國防現代化，並繼續發展國機國造、國艦國造計畫。

該官員強調：「我們的目標是確保永遠不會發生衝突。」

賴清德

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