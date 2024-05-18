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日本跨黨派議員抵台出席520 進一步強化台日合作

中央社／ 東京18日綜合外電報導
總統當選人賴清德20日就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」31人組團觀禮，是人數最多的一次。日華懇會長古屋圭司（右）17日開記者會表示，除了日本共產黨以外的所有黨派共31人參加，意義重大。 中央社
總統當選人賴清德20日就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」31人組團觀禮，是人數最多的一次。日華懇會長古屋圭司（右）17日開記者會表示，除了日本共產黨以外的所有黨派共31人參加，意義重大。 中央社

日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」31名國會議員今天抵達台北，將參加20日舉行的第16任總統副總統就職慶祝大會。擔任會長的眾議員古屋圭司說，將進一步強化台日合作。

日本TBS電視台報導，日華議員懇談會由自民黨及立憲民主黨等跨黨派國會議員組成。

古屋說，將進一步強化台灣與日本的合作，「中國現在的行動已超越常軌，我們要阻止及制衡這種行動，全世界要進行合作；為了確實傳達這樣的訊息，所以這次我們31人來到這裡」。

古屋也表示，希望跟台灣在經濟及人際交流方面，進一步強化合作。

這次有31名日本國會議員出席總統副總統就職慶祝大會，寫下歷年新高紀錄。在20日就職慶祝大會結束後，古屋一行人也將跟準總統賴清德共進午餐交換意見。

另外，外交部日前表示，日本國會議員團及政府代表團出席人數創歷年新高，無法邀請日本47位地方首長參與，但駐日代表處在520當天會舉辦慶祝活動，歡迎有意共襄盛舉者前往參與。

沖繩時報報導，沖繩縣知事玉城鄧尼昨天回應時避談此事，僅表示「獲邀者是由主辦方決定」，但也說無論如何都不會改變沖繩與台灣的友好關係，「未來也將維持雙方交流，努力發展彼此關係」。

沖繩縣知事過去曾受邀出席總統副總統就職慶祝大會，例如2008年總統馬英九就職時，沖繩縣知事仲井真弘多出席；2016年總統蔡英文就職時，沖繩縣知事翁長雄志出席。

台日關係 日本

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