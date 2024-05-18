民團籲新政府落實性平政見 提具體規劃與期程

520新任總統與新內閣即將上任，民團發表聯合聲明盼推動性別平等，呼籲新政府應提出性平政見落實規劃與期程，並承諾未來內閣不論如何改組，女性比例皆不低於20%等。

總統當選人賴清德20日就職，新內閣人事也將上任，婦女新知基金會等多個民間團體發表聯合聲明，呼籲新政府推動性別平等應立即行動。

民團聲明指出，新政府應提出具體規劃與期程，落實賴清德競選期間提出的性別平等教育、社會福利與社會安全政策、多元性別社會平權、性騷擾防治、家庭與工作平衡的友善職場、女性決策參與與經濟平權、女性公共政治參與、女性身心健康與經濟安全等共21細項性別平等政見。

聲明也提到，總統應將性別平等政策納入國情報告，新任行政院長也應提出施政方針，在四年任期內完成，並在推動過程中積極廣徵公民團體意見，促進各方對話。

民團指出，去年下半28個民間團體邀請參與國會選舉的8個政黨回覆「2024大選性別政見問卷：請讓我們看到政黨的性別平等藍圖與願景」，其中包含政黨補助款一定比例用於促進婦女參政、育嬰留職停薪彈性化／新增以小時為單位的親職假、增加有薪家庭照顧假及推動薪資透明化以縮減性別薪資差距等，都至少有兩個國會黨團贊同並且承諾改革與修法。

民團呼籲，各黨團應設定目標，於一年內提案、兩年內審議通過，作為兩年後地方選舉向選民交待的期中考成績單。

民團指出，未來內閣不論如何改組，女性比例皆不應低於20%，應打造內閣女性比例的「堅實樓地板」，並積極起用具備性別意識、於性別與人權相關政策有經驗及具體貢獻人選，承諾於四年任期內達到內閣三分之一性別比例目標。