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拉美加勒比海友邦慶賀團出席520 外交部：誠摯歡迎

中央社／ 台北18日電
外交部歡迎拉丁美洲及加勒比海地區友邦慶賀團出席第16任總統、副總統就職典禮。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
外交部歡迎拉丁美洲及加勒比海地區友邦慶賀團出席第16任總統、副總統就職典禮。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

外交部今天表示，拉丁美洲及加勒比海地區友邦慶賀團陸續於18至19日抵台出席第16任總統、副總統就職典禮，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，拉丁美洲及加勒比海地區友邦慶賀團分別由巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）偕眾議院議長，貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）、聖露西亞總理皮耶（Philip J.Pierre）與聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（RalphGonsalves），聖克里斯多福及尼維斯副總理韓利（Geoffrey Hanley），以及瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）率團來台致賀。

外交部指出，友邦慶賀團在台期間，除將出席19日總統蔡英文國宴、外交部長吳釗燮歡迎酒會，以及20日新任總統賴清德、副總統蕭美琴就職典禮及國宴外，外交部也安排各慶賀團參訪綠能、產經發展、藝文及教育等行程，包括安排相關公私部門與訪團就半導體發展、電動車、醫院管理、能源轉型、假訊息應對及強化民主韌性等議題進行交流及合作。

外交部表示，行程安排除彰顯台灣在相關議題的發展優勢與在全球相關產業的關鍵影響力外，並讓友邦瞭解台灣協助其國家發展的誠意，以及台灣作為國際社會負責任的成員，有能力也有意願持續為全人類作出具體貢獻。

外交部表示，這次拉美及加勒比海友邦分別由國家元首及高層官員率慶賀團訪台致賀，顯示友邦政府對與台灣關係的高度重視，充分彰顯兩國間密切合作及堅定邦誼。未來台灣將在既有基礎上持續深化與拉美及加勒比海友邦在各領域的合作，共同增進兩國人民的福祉。

加勒比海地區 外交部 巴拉圭 瓜地馬拉 貝里斯

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