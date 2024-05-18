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美媒：眾院外委會主席規劃520後訪台表達支持

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾。路透
聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾。路透

美國之音（VOA）中文網報導，美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透露，他規劃在台灣的總統就職典禮後率團訪台，讓台灣人民知道「美國支持他們」。

候任總統賴清德與候任副總統蕭美琴將於本月20日就職。共和黨籍的麥考爾昨天受訪時說，他將在這之後率領跨黨派國會代表團訪台。

他說：「我們會在（總統就職典禮）後前往（台灣）。我們會與新總統會面、觀看實況軍事演習。」他還強調，他期待再次造訪台灣，「讓台灣人知道美國支持他們」。

報導提到，麥考爾結束訪台行程後，將轉往新加坡參加安全論壇。

麥考爾去年4月初訪台期間會晤了總統蔡英文，並承諾幫助向台灣武裝部隊提供訓練、加快武器交付。中國外交部隨後宣布依「反外國制裁法」制裁麥考爾，稱他向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號；當時麥考爾回應：「沒有什麼能制止美國支持自由民主的國家。」

美國 賴清德

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