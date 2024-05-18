國會硝煙四起 學者：賴政府施政應結合全民共識

總統當選人賴清德20日就職，學者分析，賴政府未來將面臨能源結構調整、居住正義、低薪問題等內政挑戰，面對新國會戰火四起問政風格恐掣肘預算與政策法案，賴清德未來應考慮透過全民共識影響國會，才有利施政。

賴清德勝選創下總統民選後政黨連屆執政的最長紀錄，開展民進黨連續3任中央執政，但面臨朝小野大困境。東海大學政治學系教授沈有忠說，未來4年立院的朝小野大、不同於當年扁政府，這次是在野黨出現戰火四起問政風格，國民黨團與民眾黨團對施政的批評、監督力道都很強，未來賴政府無論預算、法律制定、政策推動等等，都需有更多溝通，難以按照政府意志主導。

東海大學政治系副教授林子立指出，內定行政院長卓榮泰喊話盼朝野共生共榮，但囿於跟在野黨的政治利益相違背，難度將很高。他建議，賴政府未來應思考如何結合公民社會力量，透過全民共識對國會形成壓力，要求國會讓行政部門能推動重大議題改革。

至於內政挑戰，供電與能源結構是受訪學者的共同憂慮議題。沈有忠認為，近日供電問題並非缺電，而是天災或意外影響供電穩定性，但對民眾來說，停電就是停電，不會深究背後成因；只要媒體報導、在野黨的攻擊形成輿論壓力，就會對政府施政產生負面影響，因此新政府必須在事發後第一時間，趕快讓民眾了解箇中原因。

林子立從能源結構面指出，台灣目前不缺電，但傾力發展的半導體、IC等相關產業都相當耗電，加上世界趨勢是要求高科技產業使用綠電；賴政府須思考並尋找如何調整能源結構，方能適合台灣未來產業發展。

林子立說，台灣現行能源有超過9成仰賴進口，但兩岸情勢緊張導致進口能源並不符合長期發展需求，而光電、風電等能源的占比，最高就是25%至30%，台灣勢必要有能源結構調整的備案，思考其他自主能源的可能性。

至於低薪與居住正義，沈有忠說，薪資結構屬長期累積問題，要在1、2年內大幅度解決不容易，政府過往透過軍公教加薪帶動民間薪資，未來可考慮藉由政策鼓勵主流大型企業共同加薪。

林子立認為，低薪必須透過政策工具改善，讓企業在自主加薪上有更多空間，否則很快會是下一波朝野攻防焦點。

林子立強調，政府已訂定最低工資法，但最低工資僅是民眾出社會的起點，且台灣普遍薪資低於其他已開發國家，加上高房價現況，政府必須直面事實，應該要放手漲電價、新台幣升值，不能永遠只依靠出口為導向的經濟模式。

林子立指出，新政府若能化解低薪與高房價，等同青年問題迎刃而解，但要落實相關議題，將改變既得利益結構，必遭反對，並成為國會政治攻防主軸；若不謀解決之道，新內閣的持久性及政策延續性恐遭挑戰。

針對賴清德國家希望工程提及應增加投資社會福利，林子立認為，由於社會福利只能增、不能減，政府必須拿捏得當，且台灣經濟不可能年年增長，國家也不能永遠用稅收盈餘來思考社會福利政策，終究要推出可長可久的社會福利政策。