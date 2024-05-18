賴政府新挑戰／布建長照3.0 國安等級難題

二○一六年一月，首次贏得總統大選的蔡英文發表當選感言：「此時此刻台灣有很多老人家，正在等待一個更健全的長照系統。」長照二點○自隔年開辦，的確「長出」許多過去沒有的服務，但台灣面對日益嚴峻的少子、缺工、高齡化，後續長照三點○對長照體系的布建，更是國安等級的挑戰。

政府推動長照二點○後，據點增加至一萬三千多個，服務涵蓋率已達七成，衛福部調查使用者滿意度也有九成，為什麼有許多人仍深陷照顧泥淖？

家庭照顧者關懷總會於去年十月進行「長照服務使用經驗與意見」調查，有八成七的民眾對自己老後的長照需求感到擔憂，原因是怕錢不夠用、政府資源不足，在有照顧經驗者中，每月一位失能家人的照顧花費約二萬一九一三元。

家總秘書長陳景寧說，國人平均餘命突破八十歲，但家戶同住人口數已下滑至二點五二人，「零照顧者時代」來臨，長照二點○對重度失能者、需全日照顧家庭來說幫助有限，住宿式機構是目前長照制度破口，並未將外籍看護納入長照體系中。

老人福利推動聯盟秘書長張淑卿也表示，長照政策要思考「平權」，不論民眾選擇居家照顧或機構式服務，都應該提供一樣的補助。長照二點○依項目申請給付，過於僵化，且住宿式長照機構供不應求。

另外，長照經費持續衝高，陳景寧說，政府應開徵多元財源穩定長照基金，健全財務。張淑卿提到，長照基金多年未檢討，稅收制或保險制都是徵收來源，國家長照政策一定要兼具公平及永續。張淑卿也建議加強人力培訓，質量並進，否則年輕人不願意投入，人力缺口是另一挑戰。