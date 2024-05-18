賴政府新挑戰／健保財務危機 開源重中之重

就在距離新政府上台不到一個月，藍營立委提出「全民健康保險法第六十二條條文修正草案」，要求@@@保障健保點值@@@一點一元或零點九五元，且獲得八大醫護團體共同支持。即將缷任的衛福部長薛瑞元五月二日於立院答詢時直言，此時安排審法案有點尷尬，任期只有十餘天，以目前手上資源，不可能做到。

全民健保明年將屆滿卅年，歷來調查民眾對健保滿意度皆高達九成，但調漲保費卻是藍綠都不敢碰觸的課題。隨著癌症、慢性病患增加，新藥、新科技昂貴，獲得健保給付難度愈來愈高，健保總額制度有效匡限醫療支出，但點值長期打折使醫護不滿，加上歷經三年疫情，醫療體系身心俱疲，需重建。

醫師公會全聯會理事長周慶明指出，醫院本業收入受健保壓制收益，反而得靠美食街、停車場等非醫療收入支應，連幫醫事人員調薪的錢都不夠，導致護理人員離開職場、醫院關床，影響就醫權益。台灣醫務管理學會理事長洪子仁也直言，「健保已在財務韌性崩潰的邊緣」，財務開源，增加總額是重中之重。

醫改會執行長林雅惠認為，健保有三大問題無可迴避，民眾對健保費的可負擔性、醫療資源分布的公平性，再來就是如何讓健保永續。

林雅惠表示，台灣明年進入超高齡社會，慢性病患增加，國人平均一年就醫十五次，慢性病患平均就醫卻是卅三次，繳費的人將愈來愈少，使用的人卻逐漸增加。

至於醫療資源分布的公平性，不同醫院層級、醫療科別，長期存在健保給付不公，近十年來都未進行改革及通盤檢討，應加速改革支付制度。

關於健保永續，林雅惠說，準總統賴清德提出健康台灣，但對健康的投資不應只有醫療，對於預防醫學、促進健康等也應投入國家預算，減少後續個人於部分負擔、自費醫療的醫療支出，也可減少健保支出。

周慶明感嘆：「健保已到了不得不改革的地步」。他指出，健保改革應分為收入面與支出面，包含提升補充保費，檢討健保費率上限百分之六的門檻，增加財源；支出部分因目前預防保健、傳染病等支出，都被納入健保項目，應要進行檢討。