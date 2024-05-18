賴政府新挑戰／社安網 漏接兒虐與經濟弱勢

社會安全網建置用意是要強化服務之間的聯繫，透過網絡概念讓政府各部會提供的資源能夠互相連結。台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，弱勢家庭常有多元問題，需要多元機構提供服務，彼此之間必須強化聯繫、討論分工，在社安網成形過程中，暴露分工間存在問題，如剴剴案讓外界看到，社安網在托育訪視品質、訪視內涵方面有強化空間，政府應在訪視指引中加入兒虐辨識指標。

全台身心障礙者逾一三○萬人，鄭麗珍表示，身障者進入社安網，卻面臨無人照顧的情況，必須增加個案管理員，經與行政院請求後，已編經費增加個管員，這凸顯社安網有些服務間的聯繫仍不足夠，必須透過逐步修改法規，把資源納入，讓體系發揮作用。

攸關經濟弱勢民眾權益的社會救助法，衛福部預計今年要提出修正版本。鄭麗珍表示，台灣有許多經濟困難的家庭，無法連結中低、低收入戶補助資源，若不修法社安網難發揮作用；社救法修法應該把社福資源取得門檻修得更寬鬆，取消戶籍地連動等申請限制，改以實質收支判斷，才能強化社安網。

「少子化不可逆議題，社工缺工是現在進行式，社會工作危急存亡之秋，必須積極轉型。」高雄市社工職業工會秘書長郭志南表示，社工專長是與人互動、開發資源，政府應思考如何簡化流程，讓社工發揮專長，如以ＡＩ減輕行政作業，讓社工陪伴案主解決問題，而不是糾結無意義的文書作業。

郭志南表示，許多中央政府要給社工的福利待遇，到地方政府卻出現規定不一致的問題，導致薪資回捐等問題不斷發生，近半數社工反映，職場壓力、霸凌來源是主管本身，這問題必須被解決。工會期待社工主管應該被評鑑，解決長期存在的勞資議題沉痾。