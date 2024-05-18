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賴政府新挑戰／醫療社安 醫師總統怎拆彈？

聯合報／ 記者鄒尚謙李樹人
重大兒虐事件剴剴案暴露衛福部從托嬰、社工、保護服務、幼兒專責醫師業務層層漏接 。示意圖。圖／聯合報系資料照片
重大兒虐事件剴剴案暴露衛福部從托嬰、社工、保護服務、幼兒專責醫師業務層層漏接 。示意圖。圖／聯合報系資料照片

合格保母虐死男童「剴剴」，社安網破洞。蘇丹紅辣椒粉、致命粿仔條，食安事件頻傳。醫護人力不足、醫界要求保障健保點值、代理孕母合法化卻也有爭議。

賴清德準總統上台前夕，衛福部遭逢多事之秋，社安網、食安、健保困境等負面新聞頻登媒體首頁，賴清德是第一個醫師總統，但他面臨來自醫藥社福的挑戰，卻是歷來最嚴峻。

賴清德選前將「健康台灣」視為最重要政見，喊得漂亮，當選後委託醫界大老規畫六場論壇，擬定十大健康目標，看似宏觀，但實際上卻傾向醫界、醫療院所，對於社安、食安、健保困境、醫療缺工，長照發展，目前尚看不出具體作為。朝小野大，新政府上任已無蜜月期，必須在短時間重拾國人信心。

在施政滿意度上，全民健保永遠名列首位，上路近卅年，雖經二代健保拉皮，但骨子裡已成老爺車，真需即時改革、補救，否則付不起醫藥費，被迫出院返家，不幸死亡的悲慘個案將一再發生。

醫界期盼健保點值一點一元，但大部分民眾對此應該無感，只期盼吃得安心及健康、生病時可獲妥善醫療照護、社安網能為弱勢族群撐起一片天，以及托育補助措施健全，讓人敢生、願意生，而長照政策完善，讓國人晚年安好。

台灣人口老化速度在全球名列前茅，醫療、長照、社福與食安，形塑未來生活樣貌，也是基本人權。

今日的作為決定未來百年，身為醫師總統，賴清德應盡速提出可行政策並執行。另也希望衛福部官員回歸專業，靜心傾聽民眾需求，遇批評及不同聲音，不要如鬥雞般反擊，在立院、媒體、臉書高聲回嗆，這也是國人之福。

保障健保點值 賴清德 食安

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