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慶祝520就職 賴副總統台南安平慶典敲鑼看戲

中央社／ 台南17日電
準總統賴清德（前左3）17日晚間到台南市安平區林默娘公園看戲，還逛了舞台旁「囍市集」22攤小吃名店，與業者合影互動。中央社
準總統賴清德（前左3）17日晚間到台南市安平區林默娘公園看戲，還逛了舞台旁「囍市集」22攤小吃名店，與業者合影互動。中央社

台南市安平區4大廟今晚起合辦連演3天大戲，以慶祝520總統、副總統就職；副總統賴清德滿臉喜氣到場敲鑼揭開慶典序幕，且和台下逾2000名觀眾一起看歌仔戲

賴副總統今晚在安平區林默娘公園看戲，還逛了舞台旁「囍市集」22攤小吃名店，並簽名合影；舞台下民眾看到賴副總統到場，不約而同起身鼓掌。

在歌仔戲開演前，賴副總統上台向台南市民鞠躬致謝，他才有機會從國代、立委、市長到現在站在舞台上。賴副總統同時感謝天后宮、觀音亭、靈濟殿及金龍殿等安平4大廟合辦連演3天大戲，以慶祝台南開城400年及2024總統、副總統就職。

賴副總統說，過去只要有重要喜事，民間秉持傳統，都會做大戲慶祝，此次邀請3個著名劇團展演，符合台南文化首都傳統。

台南市安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿和安平全台金龍殿等4大廟，聯合請來秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔戲團，17日至19日在林默娘公園連演3天大戲，以演繹經典劇作及宗教傳統文化力量，慶祝總統、副總統就職。

此外，現場每天下午5時也同步舉辦「囍市集」，22家台南小吃名店齊聚一堂，讓人品嘗美食小吃，同時欣賞傳統戲曲，感受台南獨特生活步調及幸福城市魅力。

台南 歌仔戲 舞台

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