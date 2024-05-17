慶祝520就職 賴副總統台南安平慶典敲鑼看戲
台南市安平區4大廟今晚起合辦連演3天大戲，以慶祝520總統、副總統就職；副總統賴清德滿臉喜氣到場敲鑼揭開慶典序幕，且和台下逾2000名觀眾一起看歌仔戲。
賴副總統今晚在安平區林默娘公園看戲，還逛了舞台旁「囍市集」22攤小吃名店，並簽名合影；舞台下民眾看到賴副總統到場，不約而同起身鼓掌。
在歌仔戲開演前，賴副總統上台向台南市民鞠躬致謝，他才有機會從國代、立委、市長到現在站在舞台上。賴副總統同時感謝天后宮、觀音亭、靈濟殿及金龍殿等安平4大廟合辦連演3天大戲，以慶祝台南開城400年及2024總統、副總統就職。
賴副總統說，過去只要有重要喜事，民間秉持傳統，都會做大戲慶祝，此次邀請3個著名劇團展演，符合台南文化首都傳統。
台南市安平開台天后宮、安平觀音亭、安平港仔尾社靈濟殿和安平全台金龍殿等4大廟，聯合請來秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團等3大歌仔戲團，17日至19日在林默娘公園連演3天大戲，以演繹經典劇作及宗教傳統文化力量，慶祝總統、副總統就職。
此外，現場每天下午5時也同步舉辦「囍市集」，22家台南小吃名店齊聚一堂，讓人品嘗美食小吃，同時欣賞傳統戲曲，感受台南獨特生活步調及幸福城市魅力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言