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上百人歡送教育部長 潘文忠這次不說「後會有期」

中央社／ 台北17日電
教育部長潘文忠將卸任，15日主持最後一次部務會議，他會前受訪表示，卸任後要稍微放下腳步，以身作則終身學習，並願持續投入偏鄉教育。（教育部提供）中央社
教育部長潘文忠將卸任，15日主持最後一次部務會議，他會前受訪表示，卸任後要稍微放下腳步，以身作則終身學習，並願持續投入偏鄉教育。（教育部提供）中央社

教育部潘文忠即將卸任，執掌教育部計2647天寫下歷史紀錄。教育部今天舉辦惜別感恩會，政學界上百人出席，潘文忠幽默地說，他已3進3出教育部，這次就不再說「後會有期」。

潘文忠2次擔任教育部長，合計7年3個多月的任期，寫下中華民國建國後任期最長紀錄。他今天和政務次長劉孟奇、林明裕、主任秘書廖興國，一同出席教育部為他們舉辦的惜別感恩會，台灣大學校長陳文章等多名學界人士也與會。

不過，即便今天是5月20日前公務人員最後的上班日，潘文忠的任務還沒有結束，18、19日還有國中教育會考，全國有19萬餘名考生參與。潘文忠說，他已答應辛苦的入闈人員，19日一定會參與啟闈儀式，迎接他們離開闈場。

潘文忠致詞時細數任內經歷的重大政策，包含108課綱長達2年多、刻骨銘心的課審會議，以及不堪回首的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情。他並幽默地說，中山南路5號（教育部地址）不是夜店，但晚上各樓層仍燈火通明，許多人持續加班為教育政策努力。

潘文忠長年服務教育行政體系，曾出任教育部主任秘書，兩次擔任教育部長。他今天致詞時說，已經「3進3出」教育部，這次就不再跟同仁說「後會有期」了，改說「珍重再見」。他相信台灣不大，一定會在不同的地方再相遇。

教育部 潘文忠

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