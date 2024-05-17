慶總統就職 明華園總團一日南北趕場演出

為慶賀第16任總統、副總統就職，520就職典禮前夕，台南安平在地廟宇邀明華園總團等3大歌仔戲團連番獻演，19日在台北有演出的明華園，更是排除萬難、一日南北趕場飆戲。

台南安平開台天后宮、觀音亭、港仔尾社靈濟殿和全台金龍殿等安平在地廟宇，以辦喜事心情、舉辦「民安吉慶．南方有囍」活動，今天起至19日，連3天每晚7時，邀秀琴歌劇團、唐美雲歌仔戲團及明華園戲劇總團，在台南市安平區林默娘公園停車場帶來精彩演出。19日將由明華園總團演出經典大戲「劍神呂洞賓」。

明華園總團長陳勝福透過劇團分享，19日為明華園總團跨界作品「散戲」在台北4度巡演首檔，為南下趕赴盛會，特別把演出時間提前半小時，並一一聯絡買票的觀眾取得諒解。

陳勝福表示，當天「散戲」演出結束後，明華園戲劇總團當家小生孫翠鳳將帶著主要演員直奔台南，「提醒大家，如果有人看到一群古人在路上狂奔，請千萬不要被嚇到！」

「劍神呂洞賓」是明華園總團「八仙傳奇系列」的經典大戲之一，本次由孫翠鳳與一心戲劇團當家小生孫詩珮共飾呂洞賓外，特邀明華園藝術家族中的藝華園陳子豪及晨翎、繡花園董如玲、玄字團陳昕宇共同參與。

陳勝福指出，一天在南北演2場大戲，「真的是排除萬難，拚了！」除了主要演員2小時內要在台北趕到台南，這場經典大戲還得準備真火、飛人、雷射光，前後台至少動員百人，期待與觀眾同歡，共創難忘520記憶。