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日議員520大典觀禮人數創新高 古屋圭司：意義重大

中央社／ 東京17日專電
總統當選人賴清德20日就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團觀禮人數是史上最多的一次。圖／聯合報系資料照片
總統當選人賴清德20日就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團觀禮人數是史上最多的一次。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德20日就職，日本跨黨派國會議員聯盟「日華議員懇談會」組團觀禮人數是史上最多的一次。日華懇會長古屋圭司今天表示，除了日本共產黨以外的所有黨派共計31人參加，意義重大。

古屋今天在東京舉行記者會說明「日華懇」組團參加520總統就職典禮一事。他表示，日華懇觀禮團31人明天啟程訪台，國會還在開會中，有這麼多人參加實屬難得。除了日本共產黨以外的所有黨派參加，在國會對策委員會、各政黨充分理解下，有31人訪台，意義重大。

古屋表示，很關注新任總統賴清德將在就職典禮上發表演說的內容，或許世界的媒體也都很關注。台灣現在是世界的熱點（hot spot），這幾年，世界上很多政要訪問台灣，世界很關注台灣。眾所周知，還有中國的動向須注意，世人有必要思考如何應對。

古屋認為，包括日本、美國、台灣、澳洲、歐盟（EU）等在內，共享法治、尊重基本人權、民主等共同價值觀的國家有必要合作，確實地牽制中國，至為重要。

古屋說：「有看法指出『台灣有事就是日本有事、世界有事』，我們所要扮演的最重要的角色就是不使這樣的情況發生。」

他指出，總統蔡英文曾在國慶日文告說，「一旦台灣的民主自由被摧毀，將是世界民主陣營的重大挫敗」，以及「願意與北京對話」、「勿忘身為台灣人的驕傲」等類似的談話內容，蔡總統多次言及。他認為，準總統賴清德應該也會沿襲同樣的想法。

正在東京訪問的台北市長蔣萬安15日到日本執政黨自民黨黨部拜會自民黨副總裁、前首相麻生太郎，談及深化台日交流。對此，中國政府對日本不滿，要求應按照「一個中國」原則處理。此外，日華懇這次組團訪台參加總統就職典禮，可能也會引起中國反彈。

古屋表示，這都是意料中的事，中國的發言人一定會那樣批評，但日華懇不需對此做評論。對於中國的可能反應，古屋說：「冷靜以對即可。」

對於今後日本將如何與賴政府加強關係，古屋表示，日華懇9日舉行年度總會，通過多項對台灣友好的2024年度基本方針，包括將成立研究小組，全面協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、世界衛生大會（WHA）。

此外，日華懇將與石川縣加賀市長宮元陸發起的「日台共榮首長聯盟」串連，希望安排國中、高中學生到台灣教育旅行。

古屋說，京都橘高校吹奏樂隊2022年10月參加雙十節活動表演，當時還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，一般高中生無法訪台。京都橘高校學生參觀總統府時，蔡總統突然在總統府階梯現身，學生們都驚喜尖叫。在現場的他看到這一幕時就覺得，這些學生百分百成了台灣粉絲。他認為，從小的時候就去台灣，了解台灣的好、民主的可貴是極為重要的。

日本 蔡英文 蔣萬安 賴清德 520

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