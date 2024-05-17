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蔡總統卸任在即 美學者：歷史將非常善待她

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

總統蔡英文即將結束8年任期交棒。美國之音（VOA）中文網今天報導，許多美國觀察家給予正面評價，認為歷史將非常善待她。觀察家認為，她謹慎避免跨越中國的紅線，儘管北京不喜歡她。

報導指出，蔡英文於2015年6月、2020年9月，分別以民調領先的總統參選人，以及年度百大最具影響力人物，兩度登上「時代雜誌」（TIME）封面。

儘管在諸多內政議題上受到批評，甚至在今年1月的總統大選中因無法解決高房價及低薪問題而失去許多年輕人選票，不過一項最新民調顯示，蔡英文卸任前的施政滿意度比前兩任總統都要高出許多。

TVBS民調中心上週發表的最新調查顯示，蔡英文卸任前的施政滿意度為42%，比前任總統馬英九卸任時的23%高出19個百分點，比再前一任總統陳水扁的13%高出29個百分點；而對3位總統的不滿意比例，蔡英文為46%，馬英九為58%，陳水扁為69%。

民調也顯示，民眾對蔡英文最不滿意的施政依序為居住正義、能源政策、打擊詐騙及司法改革等；滿意度最高的前3項是長期照護、國防自主及國際地位。

這個結果也符合許多美國觀察家對蔡英文處理台灣外交議題的評價。

美國賓州大學法律政治教授戴傑（Jacque deLisle）接受美國之音採訪時談到蔡英文時說：「我認為任何一個台灣能持續生存並繁榮的8年都是一個非凡的成就。我認為她在處理一個非常困難的局面時非常有效。」

戴傑說，中國顯然對蔡英文並不滿意，因為她在第一次就職時沒有接受「一中原則」及「九二共識」。

他說：「我也認為她一直以來都能非常靈巧地避免跨越北京的紅線…因為在民進黨執政下，海峽兩岸的事情明顯會有更多摩擦，但她保持了與美國非常牢固的關係。」

戴傑提到蔡英文政治遺產的一個見證，那就是賴清德勝選是台灣有史以來首次有現任執政黨贏得第3個任期，「那在許多民主制度裡都是不容易的，那也不是台灣之前的模式，所以很清楚的是，她有許多成功之處。」

他也認為，過去幾年來蔡英文在駕馭艱難的兩岸關係上的成功，已經可以讓人們見到一些台灣將持續她的做法的跡象，中國應該為兩岸得以維持現狀感到高興。

戴傑表示：「雖然中華人民共和國對民進黨政府並不滿意，但他們應該對一個已經表示不會急劇轉為更深綠或主張獨立的民進黨感到高興。美國也一樣，一直都對過去16年來與台灣的關係感到滿意。」

他說，只要有跡象顯示過去8年的做法能夠延續，關係就能維持，所以任何發出穩定信號的事情都有助於避免台灣與中國的關係更為惡化，或至少降低惡化的風險，同時也有助於未來維持與美國的良好關係。

前美國白宮國安會官員何瑞恩（Ryan Hass）也表示，歷史將「非常善待」蔡英文總統。

何瑞恩說：「我認為她一直非常穩定、穩健、務實和有原則。她協助創造條件使台灣吸引更多國際社會支持，比以往任何時候還要來得多，並且對那種台灣可以被北京孤立與恫嚇的看法做出回擊。所以我認為在2024年的5月19日，蔡英文讓台灣處於一個非常強健的地位。」

他補充說，希望蔡英文的繼任者、總統當選人賴清德，能延續她所遺留下來的政治遺產。

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心研究員孔明尚（Michael Cunningham）表示，他可以想到幾個蔡英文遺留的政治遺產。

「最大遺產是，台灣如今在國際舞台上極為眾所周知，從那方面來說，她為台灣的外交做了很好的工作。不過我希望總統當選人賴清德的政府能夠在維繫台灣的正式外交夥伴上做的更好。」

孔明尚也認為，蔡英文為她的政黨和台灣都做了很重要的工作，那就是在中國議題上採取溫和、穩健及務實做法，試圖維繫台海現狀。

「她基本上在中國議題上採取了如此有節制與溫和的做法。當然中國並不認為她的做法溫和。中國拒絕展開官方會談，但她一直都非常務實。她很清楚的表明，民進黨現在的主流就是如此，我認為這對她的政黨很好，對台灣也很好。不要破壞現狀，這是非常重要的。」

美國 蔡英文

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