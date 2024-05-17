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任期逾2000天！史上最長壽勞動部長卸任 許銘春感謝勞工信賴支持

中央社／ 台北17日電
勞動部長許銘春將卸任，勞動部17日替她舉辦歡送會。中央社
勞動部長許銘春將卸任，勞動部17日替她舉辦歡送會。中央社

新政府將於20日上任，勞動部今天替勞動部長許銘春舉辦歡送會，許銘春今天回憶，起初接任時就期許自己要當勞工靠山，感謝勞工的信賴與支持，也謝謝資方願意傾聽勞工訴求。

許銘春於2018年2月26日接任勞動部部長，若計算到19日，總計在任2275天，已經是勞動部2014年改制後，任期最久的勞動部長。

勞動部今天替許銘春舉辦歡送會，許銘春在會前接受媒體聯訪分享離別感言，她回憶自己起初接任勞動部長時就期許自己「要當勞工的靠山、護身符」，也常常跟自己喊話要為勞工發聲、跟資方對話。

許銘春說，謝謝勞工朋友的信賴跟支持，把維護勞工權利的重責大任擔負給自己，也謝謝資方善意，願意坐下來傾聽勞工訴求，讓勞動環境更好。

許銘春也說，感謝勞動部同仁，陪著自己非常的努力的用專業一起推動勞動業務、通過勞動法令，6年多來為勞工做的任何事情，都必須感謝同仁的一起努力。

對於何佩珊要接任勞動部長，許銘春也深表祝福說，何佩珊是自己好姐妹，許多看法跟理念都很相近，相信她帶領勞動部，一定可以為勞工站住立場、讓勞動環境可以更好、更進步。

何佩珊 勞動部 許銘春

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