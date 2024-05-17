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黃榮村頒功績、考銓獎章 感謝卸任首長辛勞與貢獻

中央社／ 台北17日電
考試院所屬部會人事改組，院長黃榮村昨頒發功績獎章及考銓獎章。圖／聯合報系資料照片
考試院所屬部會人事改組，院長黃榮村昨頒發功績獎章及考銓獎章。圖／聯合報系資料照片

總統當選人賴清德5月20日將上任，考試院所屬部會人事改組，今天是幾位將卸任首長最後工作日，考試院長黃榮村昨天頒發功績獎章及考銓獎章，表彰他們任內考銓及保訓制度變革豐碩成果。

考試院透過新聞稿表示，為利新政府人事改組，考試院所屬部會首長及政務副首長已請辭，除保訓會主委郝培芝將續任外，考選部長許舒翔與次長李隆盛、銓敘部長周志宏、次長朱楠賢，以及保訓會副主委呂建德都將離職。

考試院說，為表彰將卸任首長、政務副首長任內對健全文官制度的努力與貢獻，依據「獎章條例」及「考試院考銓獎章頒給辦法」等規定，分別頒發功績獎章及考銓獎章。此外，朱楠賢辦理退職，且年資已逾40年，另外頒給特等服務獎章。

黃榮村表示，許舒翔任內推動高普考減科、增設離島特考、開辦預備文官團等，並快速擴大電腦化測驗及電腦試場規模；在疫情期間，讓每年近20次的國考都順利舉辦，有效維繫考生權益與機關用人需求。因此，特頒發許舒翔一等功績獎章及一等考銓獎章，並頒發李隆盛二等功績獎章及二等考銓獎章。

黃榮村說，周志宏任內推動公務員服務法修正、公務人員退休資遣撫卹法修正、制定公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，以及修正公務人員任用法、專門職業及技術人員轉任公務人員條例等。因此，特頒發周志宏一等功績獎章及一等考銓獎章，並頒發朱楠賢二等功績獎章、二等考銓獎章及特等服務獎章。

黃榮村表示，呂建德協助研修公務人員保障法、公務人員考試錄取人員訓練辦法及薦升簡等5項晉升官等訓練辦法等；積極審議保障事件，兼顧程序與實質正義，提升保障事件決定的品質。因此，特頒發呂建德副二等功績獎章、二等考銓獎章。

黃榮村指出，考試院所屬部會首長與政務副首長，依憲政慣例需在總統就任前提出辭呈，幾位部會首長的專業、改革決心與執行力，在考試委員支持下有豐碩成果，心中充滿感謝。

考試院 黃榮村

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